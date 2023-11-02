Їх лишилося всього 5. У світі може повністю зникнути рідкісний вид птахів

Маленька сіра пташка акікікі мешкає на Гаваях і в дикій природі залишилося лише п'ять видів. Ця пташка має ризик повністю зникнути з лиця Землі вже в найближчі кілька місяців.

Крихітні пташки акікіки - медоноси, які мешкають у прохолодних та пишних горах Кауаї. Багато років птахи добре себе почували у цій місцевості. Але підвищення температури через зміну клімату наповнило місця проживання цих птахів малярійними комарами. І це спричинило катастрофічні наслідки.

"Населення різко впало за останні 15-20 років, оскільки клімат змінився, а комарі піднімаються все вище і вище", - розповіла менеджер з охорони дикої природи Гавайської програми збереження лісових птахів Ханна Бейлі.

Не маючи стійкості до хвороб, які переносять ці комарі, птахи стають жертвами пташиної малярії, яка "майже завжди є смертельною для більшості дорослих дрібних медоносів".

Захисники природи збільшують зусилля порятунку цього виду від вимирання, створюючи страхову популяцію в центрах охорони птахів на островах Кауаї та Мауї.

"Наша місія - надати безпечний притулок популяціям видів, що знаходяться під загрозою, щоб, коли довкілля буде підходящим для їхнього виживання в довгостроковій перспективі, ми змогли їх повторно випустити", - додає Бейлі.

Рідкісна пташка акікіки (фото: Альянс дикої природи зоопарку Сан-Дієго)

Нещодавно її команда залишила надію спіймати хоча б кілька птахів і доставити їх у безпечне місце. Зараз вони зосередилися на зборі яєць, що не вилупилися.

Кожен сезон гніздування команда прямує на гірські плато Кауаї та обшукує верхівки дерев за допомогою камери, яка встановлена на довгій жердині. Цього літа команда успішно врятувала 10 яєць, які перемістили в інкубатор та доставили до Центру охорони птахів.

Нині під наглядом фахівців у Центрі перебуває приблизно 50 акікікі - від дитинчат до дорослих птахів. Врятовані особини житимуть у спеціальних вольєрах з імітацією природного довкілля.

Там їх буде захищено від комарів, а взаємодія з людьми дуже обмежена. Як тільки загрозу пташиної малярії буде усунуто, птахів випустять на волю.

Пташина малярія ставить під загрозу виживання не лише акікіки, а й інших видів лісових птахів, що зникають. На Гаваях існувало понад 50 видів медоносів, півчих птахів, які харчуються нектаром та комахами. Зараз залишилося всього 17, оскільки багато популяції були знищені хворобами, що переносяться комарами.