Уходите от такого врача! Что гинекологи не должны говорить на приеме женщине
Иногда гинекологи на приеме могут женщине говорить неуместные фразы, которые являются маркерами, что врач не профессионал. Стоит знать, на что обратить внимание.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала известный врач-гинеколог Людмила Шупенюк, которая имеет более 30 лет опыта.
Что должно смутить женщину
По словам врача, сейчас в соцсетях на страницах гинекологов можно увидеть "кричащую абсолютно глупую фразу".
"Вот я смотрю и думаю, как врач может вообще озвучить такие вещи. Меня как женщину оскорбляют некоторые вещи. А как у врача они у меня вызывают просто внутреннее сопротивление. Но при этом человек делает таким образом хайп и собирает аудитории, просмотры", - отметила врач.
В частности, агрессия в медицине - категорически недопустима, особенно если речь идет о беременной женщине.
В медицине нет ничего однозначного. То есть каждый врач оценивает ситуацию исходя из своих знаний и диагностических возможностей, и все равно это предположение.
"Знаете, в медицине есть такая фраза, что заключительный диагноз ставит патологоанатом, а мы только пытаемся ответить на какие-то вопросы и поставить диагноз", - пояснила Шупенюк.
Поэтому однозначности и заявления - это как раз недопустимо для врача и это должно насторожить пациента.
Как выбрать профессионального гинеколога
Врач-гинеколог должен быть как бы духовником, потому что это человек, который знает о человеке много вещей, которые на исповеди "не всегда женщина хочет сказать".
"О профессионализме я бы даже не хотела говорить, потому что не профессиональных врачей в принципе, я считаю, не должно быть. На первое место в этой ситуации я бы поставила не столько профессионализм, сколько доверие", - пояснила врач.
Все потому, что есть гинекологи, которые просто не вызывают даже желания говорить. Поэтому прежде всего это все же подбор человеческого фактора.
В интернете сейчас большинство клиник знакомят с врачами через соцсети. Человек может посмотреть подачу, как врач разговаривает, какая у него улыбка, и понять подходит или нет.
Обязательным также должен быть профессионализм.
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