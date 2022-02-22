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"Язык - титульный признак нации": люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 22:30
"Язык - титульный признак нации": люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ Фото: украинцы массово переходят на украинский язык (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

После того, как президент России Владимир Путин официально признал "ЛДНР" все больше украинцев решили отказаться от русского языка и перейти на украинский.

В соцсетях даже запустили флэшмоб "Я перехожу на украинский". Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.

Украинцы пишут в своих постах и комментариях, что теперь переходят на украинский язык даже несмотря на то, что они всю жизнь общались и писали на русском.

Например, известный украинский архитектор Слава Балбек написал в Facebook пост о том, что с сегодняшнего дня он переходит на украинский язык. При том, что он 38 лет говорил на русском.

&quot;Язык - титульный признак нации&quot;: люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ

Скриншот

Его публикация на собрала почти 5 тысяч реакций и более 420 комментариев. Пользователи сети его поддерживают, и некоторые даже готовы помочь в этом деле.

&quot;Язык - титульный признак нации&quot;: люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ&quot;Язык - титульный признак нации&quot;: люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ

Скриншоты

О своем решении перейти на украинский язык написал также и украинский ресторатор Алекс Купер.

&quot;Язык - титульный признак нации&quot;: люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ

Скриншот

Его пост в Facebook собрал более 3 тысяч реакций и 150 комментариев. Пользователи сети поздравили его с таким решением.

&quot;Язык - титульный признак нации&quot;: люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ

Скриншот

Предприниматель Виктор Виноградов тоже переходит на украинский язык в своих соцсетях.

&quot;Язык - титульный признак нации&quot;: люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ

Скриншот

В Twitter также запустили флэшмоб "Мой последний твит на русском", где люди пишут, что теперь они переходят на украинский язык.

&quot;Язык - титульный признак нации&quot;: люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ&quot;Язык - титульный признак нации&quot;: люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ&quot;Язык - титульный признак нации&quot;: люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ

Скриншоты

И таких твитов очень много.

Напомним, жители Мариуполя вышли в центр города, чтобы поддержать территориальную целостность Украины и спеть гимн нашей страны.

Мы также писали о том, что грузины поддержали Украину и устроили флешмоб под постом в Facebook представителя российского МИД Марии Захаровой.

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флешмоб украинский язык
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