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"Мова - титульна ознака нації": люди почали масово переходити на українську через агресію РФ

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Вівторок 22 лютого 2022 22:30
"Мова - титульна ознака нації": люди почали масово переходити на українську через агресію РФ Фото: українці масово переходять на українську мову (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Після того, як президент Росії Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" все більше українців вирішили відмовитися від російської мови і перейти на українську.

У соцмережах навіть запустили флешмоб "Я переходжу на українську". Детальніше про це читайте в матеріалі Styler нижче.

Українці пишуть у своїх постах і коментарях, що тепер переходять на українську мову навіть незважаючи на те, що вони все життя спілкувалися і писали російською.

Наприклад, відомий український архітектор Слава Балбек написав у Facebook пост про те, що з сьогоднішнього дня він переходить на українську мову. При тому, що він 38 років говорив російською.

&quot;Мова - титульна ознака нації&quot;: люди почали масово переходити на українську через агресію РФ

Скріншот

Його публікація на зібрала майже 5 тисяч реакцій і понад 420 коментарів. Користувачі мережі його підтримують, і деякі навіть готові допомогти в цій справі.

&quot;Мова - титульна ознака нації&quot;: люди почали масово переходити на українську через агресію РФ&quot;Мова - титульна ознака нації&quot;: люди почали масово переходити на українську через агресію РФ

Скріншоти

Про своє рішення перейти на українську мову написав також і український ресторатор Алекс Купер.

&quot;Мова - титульна ознака нації&quot;: люди почали масово переходити на українську через агресію РФ

Скріншот

Його пост у Facebook зібрав понад 3 тисячі реакцій і 150 коментарів. Користувачі мережі привітали його з таким рішенням.

&quot;Мова - титульна ознака нації&quot;: люди почали масово переходити на українську через агресію РФ

Скріншот

Підприємець Віктор Виноградов теж переходить на українську мову у своїх соцмережах.

&quot;Мова - титульна ознака нації&quot;: люди почали масово переходити на українську через агресію РФ

Скріншот

У Twitter також запустили флешмоб "Мій останній твіт російською", де люди пишуть, що тепер вони переходять на українську мову.

&quot;Мова - титульна ознака нації&quot;: люди почали масово переходити на українську через агресію РФ&quot;Мова - титульна ознака нації&quot;: люди почали масово переходити на українську через агресію РФ&quot;Мова - титульна ознака нації&quot;: люди почали масово переходити на українську через агресію РФ

Скріншоти

І таких твітів дуже багато.

Нагадаємо, жителі Маріуполя вийшли в центр міста, щоб підтримати територіальну цілісність України та заспівати гімн нашої країни.

Ми також писали про те, що грузини підтримали Україну і влаштували флешмоб під постом у Facebook представника російського МЗС Марії Захарової.

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