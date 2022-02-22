"Мова - титульна ознака нації": люди почали масово переходити на українську через агресію РФ

Після того, як президент Росії Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" все більше українців вирішили відмовитися від російської мови і перейти на українську.

У соцмережах навіть запустили флешмоб "Я переходжу на українську". Детальніше про це читайте в матеріалі Styler нижче.

Українці пишуть у своїх постах і коментарях, що тепер переходять на українську мову навіть незважаючи на те, що вони все життя спілкувалися і писали російською.

Наприклад, відомий український архітектор Слава Балбек написав у Facebook пост про те, що з сьогоднішнього дня він переходить на українську мову. При тому, що він 38 років говорив російською.

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Його публікація на зібрала майже 5 тисяч реакцій і понад 420 коментарів. Користувачі мережі його підтримують, і деякі навіть готові допомогти в цій справі.

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Про своє рішення перейти на українську мову написав також і український ресторатор Алекс Купер.

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Його пост у Facebook зібрав понад 3 тисячі реакцій і 150 коментарів. Користувачі мережі привітали його з таким рішенням.

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Підприємець Віктор Виноградов теж переходить на українську мову у своїх соцмережах.

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У Twitter також запустили флешмоб "Мій останній твіт російською", де люди пишуть, що тепер вони переходять на українську мову.

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І таких твітів дуже багато.