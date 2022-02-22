ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Грузины поддержали Украину и устроили флешмоб под постом представителя российского МИД

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 20:24
Грузины поддержали Украину и устроили флешмоб под постом представителя российского МИД Коллаж РБК-Украина: грузины поддержали Украину под постом представителя российского МИД Марии Захаровой
Автор: Styler

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала пост касательно Минских договоренностей. При этом грузинские пользователи сети устроили флешмоб и своими комментариями поддержали Украину.

Комментарии "Слава Украине!" посыпались вместе с украинским и грузинским флагами под постом Захаровой в Facebook.

"Отношение к Минским договорннностям украинской политической верхушки. Когда они будут кричать, что только и жили этим документом и соблюдали его неукоснительно, напоминайте им их же заявления", - написала представитель российского МИД.

После этого она привела тезисы украинских политиков касательно Минских договорённостей, начиная с 2019 года.

Ее пост собрал более 2 тысяч комментариев, среди которых было очень много от грузинских пользователей сети, которые поддерживают Украину.

Грузины поддержали Украину и устроили флешмоб под постом представителя российского МИДГрузины поддержали Украину и устроили флешмоб под постом представителя российского МИД

Скриншоты

И таких комментариев очень много. При этом они получают также большое количество лайков.

Отметим, что сегодня, 22 февраля, в Киеве провели акцию под зданием посольства РФ на фоне военной агрессии против Украины и нарушения территориальной целостности нашей страны.

Участники пикета резко высказались об очередной интервенции, которую начал президент России Владимир Путин, и организовали перфоманс с "погребением" оккупантов.

Мы также писали о том, что ведущая грузинского телеканала Mtavari в прямом эфире заговорила на украинском языке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация флешмоб
LITE
"У Томми был ужасный характер": первая агентка Тома Круза рассказала о работе с актером
"У Томми был ужасный характер": первая агентка Тома Круза рассказала о работе с актером