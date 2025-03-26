"Як у кіно". Даша Астаф'єва вперше розповіла про знайомство з коханим

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва розповіла, як познайомилась зі своїм коханим.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості Марічці Падалко.
Даша Астаф'єва поділилася, що вже понад три роки щаслива у стосунках зі своїм коханим.
Їхня перша зустріч відбулася у спортзалі, і саме там між ними зародилися почуття.
Артистка зізналася, що її підкорило те, що чоловік не сприймав її як зірку сцени та модель Playboy, а бачив у ній передусім людину.
"Понад три роки (у стосунках - прим. ред.). Ми познайомились взагалі дуже випадково у спортзалі. І от чесно, як в кіно. Все закрутилося. Я думаю, що він не заглиблювався в мою творчість, і я дуже цьому радію, тому що для мене важливо, що є люди в житті, які не сприймають мене як Даша з Nikita або Даша з обкладинки Playboy", - розповіла зірка.
Співачка також поділилася деталями стосунків із родиною свого коханого. Даша Астаф'єва з теплотою відгукується про його рідних, підкреслюючи, що сім'я має для неї особливе значення.
З появою коханого її коло близьких людей розширилося, і знаменитість зізнається, що цінує підтримку та присутність тих, хто завжди поруч.
"Мені взагалі здається, що родини - це основа. І я радію, що є близькі з боку мого чоловіка, яких в мене вже немає. В мене немає дідуся, а з боку чоловіка є й бабуся, й дідусі. Я вважаю, що це дуже важливо для людини, мати підтримку близьких людей", - додала вона.
Волонтерка ділилася лише кількома деталями про свого загадкового обранця - він молодший за неї та працює у сфері ІТ.
Тим часом зірковий пліткар Богдан Беспалов стверджував, що знає, з ким зустрічається модель. За його словами, її коханий - заможний підприємець.
Йдеться про Григорія Черкаського - співзасновника харківської ІТ-компанії “Lazy Ants”.
Згодом з’ясувалося, що він є сином посадовця - його батько очолює Державну службу фінансового моніторингу. Утім, Даша Астаф’єва ці чутки ніяк не прокоментувала.
Вас може зацікавити
Могилевська зізналася, чому досі не вийшла заміж за свого коханого
Бен Аффлек вперше заговорив про причини розлучення з Дженніфер Лопес