"Як у кіно". Даша Астаф'єва вперше розповіла про знайомство з коханим

Даша Астаф'єва поділилася, що вже понад три роки щаслива у стосунках зі своїм коханим.

Їхня перша зустріч відбулася у спортзалі, і саме там між ними зародилися почуття.

Артистка зізналася, що її підкорило те, що чоловік не сприймав її як зірку сцени та модель Playboy, а бачив у ній передусім людину.

"Понад три роки (у стосунках - прим. ред.). Ми познайомились взагалі дуже випадково у спортзалі. І от чесно, як в кіно. Все закрутилося. Я думаю, що він не заглиблювався в мою творчість, і я дуже цьому радію, тому що для мене важливо, що є люди в житті, які не сприймають мене як Даша з Nikita або Даша з обкладинки Playboy", - розповіла зірка. Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Співачка також поділилася деталями стосунків із родиною свого коханого. Даша Астаф'єва з теплотою відгукується про його рідних, підкреслюючи, що сім'я має для неї особливе значення.

З появою коханого її коло близьких людей розширилося, і знаменитість зізнається, що цінує підтримку та присутність тих, хто завжди поруч.

"Мені взагалі здається, що родини - це основа. І я радію, що є близькі з боку мого чоловіка, яких в мене вже немає. В мене немає дідуся, а з боку чоловіка є й бабуся, й дідусі. Я вважаю, що це дуже важливо для людини, мати підтримку близьких людей", - додала вона.

Що відомо про обранця Астаф'євої

Волонтерка ділилася лише кількома деталями про свого загадкового обранця - він молодший за неї та працює у сфері ІТ.

Тим часом зірковий пліткар Богдан Беспалов стверджував, що знає, з ким зустрічається модель. За його словами, її коханий - заможний підприємець.

Йдеться про Григорія Черкаського - співзасновника харківської ІТ-компанії “Lazy Ants”.

Згодом з’ясувалося, що він є сином посадовця - його батько очолює Державну службу фінансового моніторингу. Утім, Даша Астаф’єва ці чутки ніяк не прокоментувала.

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