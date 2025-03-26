Могилевська зізналася, чому досі не вийшла заміж за свого коханого
Українська співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно схудла на 15 кг, чесно зізналася, чому вона досі не вийшла заміж за свого коханого.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію Могилевської в Instagram.
Вона опублікувала в блозі відео, в якому порушила різні питання щодо стосунків. Одне з них стосувалося спільного проживання та офіційного шлюбу.
На її думку, якщо це рішення двох - це нормально, але якщо один із партнерів просто уникає офіційно узаконити стосунки, то тут уже є проблема довіри. Крім того, вона навела свій приклад.
"Ми теж через війну вирішили не витрачати гроші на весілля, і ми не одружені. Але якщо це через те, що хтось із партнерів не хоче цього робити, то це значить, що немає довіри і справжнього кохання", - підкреслила вона.
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Також співачка відповіла на запитання, чи були зради в її житті.
"Це індивідуально. Я обирала партнерів, які цього не роблять ні в якому разі. І це повна х*рня, якщо їм хочеться. Але потрібно дивитися. Я знаю, класні сім'ї, які після цього жили ще 20 років", - зазначила Могилевська.
Що відомо про особисте життя Наталії Могилевської
Співачка була заміжня двічі. Першим чоловіком співачки був бізнесмен Дмитро Чалий, з яким вона прожила в шлюбі лише рік (з 2004 по 2005). Через рік після розлучення артистка вийшла заміж за бізнесмена Єгора Долініна - з ним знаменитість прожила до 2011 року.
Потім про її особисте життя довгий час не було нічого відомо. Після початку повномасштабного вторгнення РФ у неї зав'язався новий роман.
Про обранця Могилевської практично нічого не відомо - його звуть Валентин, він не публічна особа. З відомою артисткою він був знайомий давно, проте стосунки зав'язалися після того, як допоміг евакуювати сестру Наталії. Також він підтримував її під час концертів у прифронтових містах.
Пара практично одразу почала жити разом, ба більше - удочерила двох дівчаток-сестер: Софію та Мішель.
Співачка ретельно приховує обличчя дітей і свого цивільного чоловіка від громадськості.
Наталя Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Вас також може зацікавити
- Наталя Могилевська чесно відповіла, чи хоче ще стати мамою
- 49-річна Могилевська показалася з синім волоссям
- Могилевську довели до сліз її прийомні доньки.