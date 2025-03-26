"Как в кино". Даша Астафьева впервые рассказала о знакомстве с возлюбленным

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала, как познакомилась со своим возлюбленным.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Маричке Падалко.
Даша Астафьева поделилась, что уже более трех лет счастлива в отношениях со своим возлюбленным.
Их первая встреча состоялась в спортзале, и именно там между ними зародились чувства.
Артистка призналась, что ее покорило то, что мужчина не воспринимал ее как звезду сцены и модель Playboy, а видел в ней прежде всего человека.
"Более трех лет (в отношениях - прим. ред.). Мы познакомились вообще очень случайно в спортзале. И вот честно, как в кино. Все закрутилось. Я думаю, что он не углублялся в мое творчество, и я очень этому радуюсь, потому что для меня важно, что есть люди в жизни, которые не воспринимают меня как Даша из Nikita или Даша с обложки Playboy", - рассказала звезда.
Певица также поделилась деталями отношений с семьей своего возлюбленного. Даша Астафьева с теплотой отзывается о его родных, подчеркивая, что семья имеет для нее особое значение.
С появлением любимого ее круг близких людей расширился, и знаменитость признается, что ценит поддержку и присутствие тех, кто всегда рядом.
"Мне вообще кажется, что семьи - это основа. И я радуюсь, что есть близкие со стороны моего мужа, которых у меня уже нет. У меня нет дедушки, а со стороны мужа есть и бабушка, и дедушка. Я считаю, что это очень важно для человека, иметь поддержку близких людей", - добавила она.
Волонтер делилась лишь несколькими деталями о своем загадочном избраннике - он моложе ее и работает в сфере ИТ.
Между тем звездный сплетник Богдан Беспалов утверждал, что знает, с кем встречается модель. По его словам, ее возлюбленный - состоятельный предприниматель.
Речь идет о Григории Черкасском - соучредителе харьковской ІТ-компании "Lazy Ants".
Впоследствии выяснилось, что он является сыном чиновника - его отец возглавляет Государственную службу финансового мониторинга. Впрочем, Даша Астафьева эти слухи никак не прокомментировала.
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