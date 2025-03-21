39-річна Даша Астаф'єва показалася в білизні та влаштувала "пожежу" (відео)
39-річна Даша Астаф'єва вперше за довгий час показалася не в "оверсайзі" та закритому вбранні. Зірка похизувалася формами в білизні й хвацько втерла носа хейтерам, які "приписували" їй вагітність обговорювали її вагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram Астаф'євої.
Як зараз виглядає Даша Астаф'єва
На новому відео, де зірка демонструвала стильний "лук", спочатку вона постала перед камерою в білизні та панчохах. У минулому Астаф'єва нерідко позувала для глянцевих обкладинок у відвертих образах, а в складі гурту "NikitA", Даша часто знімалася у кліпах та виступала на концертах майже без одягу.
Нині ж артистка відійшла від таких образів, а тому її поява в білизні спровокувала у коментарях справжню "пожежу". Фани не приховують, що Астаф'єва зводить їх з розуму своєю красою.
Юзери пишуть:
- "Ох і цукерочка"
- "Викликаю пожежників"
- "Ну нарешті! Красуня"
- "Я божеволію!"
- "Ти вогонь"
- "Розкішна розкіш"
- "Як і завжди, неперевершена. Вашою красою можна дихати як природою".
March 21, 2025
До речі, на тлі чуток, які активно ширилися восени та взимку, Даша без зайвих слів та пояснень поставила крапку в історії, де її постійно "підозрювали" у вагітності. Зірка декілька разів спростовувала всі версії, які "гуляли" мережею, але деякі юзери все ж намагалися розгледіти "животик" на її нових фото.
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