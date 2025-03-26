"Це якось незручно". Бен Аффлек вперше заговорив про причини розлучення з Дженніфер Лопес

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості журналу GQ .

Аффлек і Джей Ло поновили романтичні стосунки у 2021 році - через 20 років після їхнього розриву.

Однак возз’єднання зірок тривало недовго. У серпні минулого року акторка подала на розлучення.

Офіційно воно відбулося три місяці тому. Увесь цей час Аффлек не коментував причини розставання.

Нещодавно він заявив, що “не було ні скандалу, ні мильної опери, ні інтриг”, які могли б призвести до розриву. Бен Аффлек і Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

“Багато хто хоче знайти якісь особливі причини розлучення. Але правда куди банальніша, ніж багатьом здається. У відносинах у людей не завжди збігаються погляди на ті самі речі. За темпераментом я стриманіший, ніж вона. У відносинах так само”, - заявив Бен.

Він підкреслив, що розрив не був пов'язаний із різним ставленням до популярності та успіху, як неодноразово повідомляли у пресі.

“Немає якоїсь однієї причини. Я не хочу цим ділитися, тому що все це незручно”, - резюмував актор.

За однією з версій, причиною розлучення став документальний фільм “Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали” - своєрідна сповідь Джей Ло, де вона поділилася деталями їхніх стосунків з Беном. Бен Аффлек і Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Деякі блогери припустили, що актриса розкрила особисте листування всупереч бажанню чоловіка.

Аффлек, своєю чергою, наголосив, що “дуже поважає” колишню дружину та порадив глядачам “не зчитувати надто багато” з цього документального фільму.

“Я думаю, важно сказать, что картина не была причиной перелома. Это не тот случай, когда вы можете посмотреть документальный фильм и сказать: “О, теперь я понимаю проблемы этих двоих”, - поділився артист. Бен Аффлек і Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Аффлек прокоментував свої стосунки з ще однією своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

“Мені дуже пощастило, що я маю чудову партнерку Дженніфер Гарнер, маму моїх дітей, яка чудова. Ми добре ладнаємо”, - зазначив він.

До слова, Бен і Дженніфер не укладали шлюбного договору. Під час розлучення голлівудські зірки врегулювали фінансові питання та дійшли згоди щодо всіх аспектів.

У результаті кожен залишив собі те, що заробив під час спільного життя.

Їхній загальний статок оцінюється в 550 мільйонів доларів, з яких 400 мільйонів належать Лопес. Після розірвання шлюбу вона офіційно відмовилася від прізвища Аффлек, яке взяла після весілля.

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