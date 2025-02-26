"Я зустріла коханого в будинку для престарілих": історія пари з різницею у віці в 42 роки

37-річна Тіффані - модний блогер. Історія її кохання з Джимом почалася з того, що вона запропонувала йому у спільноті для пенсіонерів знятися у своєму відео для TikTok.

Жінку багато хто засуджує та критикує, і каже, що вона з Джимом тільки заради грошей. Але Тіффані запевняє, що її підкорило почуття гумору цього чоловіка. І що зустрічатися зі старшим чоловіком має свої переваги в порівнянні з хлопцями її віку.

А Джим впевнений, що зустрічатися з молодою жінкою - це "скарб для літнього чоловіка".

"Я побачив її та подумав: "Це нова Мерилін Монро?" У Кеннеді була Мерилін, а в мене Тіфф", - каже він.

Пара підтримує відкриті стосунки й Джим може бачитися з іншими жінками, а Тіффані може зустрічатися з іншими чоловіками. Але вони впевнені, що завжди будуть повертатися один до одного.

"Я потягнулась до нього після того, як він почав грати зі мною у рольові ігри, тому що він добре їх виконував. Я подумала: "Цей хлопець такий кумедний". У нас просто приємний зв'язок", - каже жінка.

Вона знаходить розраду у зустрічах зі старшими чоловіками та попри негативну реакцію в інтернеті та те, що її називають "золотошукачкою", пара не збентежена цим штормом, а їхній зв'язок тільки міцнішає.

37-річна Тіффані та 79-річний Джим (кадр з відео)

"Коли я з чоловіками мого віку або навіть молодшими за мене, вони просто йдуть. І вони захоплюють мене, і це ненадовго. То, що я відчуваю поруч зі старшими чоловіками, це зовсім інша гра. Мені подобається, що я не відчуваю, що мені потрібно щось доводити їм", - каже Тіффані.

Друзі Тіффані занепокоєні цими стосунками. Її подруга Саманта зізналася, що спочатку була шокована різницею у віці й додала, що "це божевілля, яке вона не розуміє". А друг Раян переживає, як впорається Тіффані, якщо Джим помре.

"Мені було б дуже сумно. Я насправді не думаю про це, тому що все, що має значення, це те, що він щасливий протягом своїх останніх днів, і я приношу йому стільки радості, тому воно того варте", - відповіла на це жінка.

Джиму довелося звикнути до того, що у його коханої зйомки з іншими чоловіками й він каже, що боїться "програти", якщо не прийме її кар'єру. І ще в нього болить серце, коли вона знімається з іншими чоловіками.

Однак він уклав поліс страхування життя для Тіффані та визнає свій похилий вік. Джим наполягає, що варто "жити своє життя, поки можеш", бо час значно дорожчий за гроші. Тіффані з нареченим, який старше за неї на 42 роки (кадр з відео)

А що кажуть експерти про різницю у віці?

Лайф коуч та сексолог Віталій Курсік зазначає, що за даними різних досліджень, оптимальна різниця у віці становить приблизно 3-5 років. Такі пари мають багато спільного, схожі цілі, цінності.

"Занадто велика різниця у віці може створювати бар'єри в спілкуванні та різницю у світогляді. Однак, варто пам'ятати, що кожна пара унікальна, і універсальної формули для ідеальних стосунків не існує. Різниця у віці впливає на динаміку стосунків, але не визначає їхню успішність. Міцний союз можливий за будь-якої різниці, якщо партнери поважають одне одного, мають спільні цінності та готові працювати над взаєморозумінням. Важливо пам’ятати: кохання не знає віку, але воно потребує роботи", - вважає він.

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