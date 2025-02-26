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"Я зустріла коханого в будинку для престарілих": історія пари з різницею у віці в 42 роки

Історія кохання пари, у якої різниця в віці в 42 роки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Тіффані - 37 років, а її нареченому Джиму - 79. Вона зустріла його у будинку престарілих і закохалася. Чи справді такі стосунки можуть бути щасливими та що приваблює молоду жінку у старшому чоловікові?

Історію кохання пари з різницею у віці в 42 роки розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Mirror.

37-річна Тіффані - модний блогер. Історія її кохання з Джимом почалася з того, що вона запропонувала йому у спільноті для пенсіонерів знятися у своєму відео для TikTok.

Жінку багато хто засуджує та критикує, і каже, що вона з Джимом тільки заради грошей. Але Тіффані запевняє, що її підкорило почуття гумору цього чоловіка. І що зустрічатися зі старшим чоловіком має свої переваги в порівнянні з хлопцями її віку.

А Джим впевнений, що зустрічатися з молодою жінкою - це "скарб для літнього чоловіка".

"Я побачив її та подумав: "Це нова Мерилін Монро?" У Кеннеді була Мерилін, а в мене Тіфф", - каже він.

Пара підтримує відкриті стосунки й Джим може бачитися з іншими жінками, а Тіффані може зустрічатися з іншими чоловіками. Але вони впевнені, що завжди будуть повертатися один до одного.

"Я потягнулась до нього після того, як він почав грати зі мною у рольові ігри, тому що він добре їх виконував. Я подумала: "Цей хлопець такий кумедний". У нас просто приємний зв'язок", - каже жінка.

Вона знаходить розраду у зустрічах зі старшими чоловіками та попри негативну реакцію в інтернеті та те, що її називають "золотошукачкою", пара не збентежена цим штормом, а їхній зв'язок тільки міцнішає.

37-річна Тіффані та 79-річний Джим (кадр з відео)

"Коли я з чоловіками мого віку або навіть молодшими за мене, вони просто йдуть. І вони захоплюють мене, і це ненадовго. То, що я відчуваю поруч зі старшими чоловіками, це зовсім інша гра. Мені подобається, що я не відчуваю, що мені потрібно щось доводити їм", - каже Тіффані.

Друзі Тіффані занепокоєні цими стосунками. Її подруга Саманта зізналася, що спочатку була шокована різницею у віці й додала, що "це божевілля, яке вона не розуміє". А друг Раян переживає, як впорається Тіффані, якщо Джим помре.  

"Мені було б дуже сумно. Я насправді не думаю про це, тому що все, що має значення, це те, що він щасливий протягом своїх останніх днів, і я приношу йому стільки радості, тому воно того варте", - відповіла на це жінка.

Джиму довелося звикнути до того, що у його коханої зйомки з іншими чоловіками й він каже, що боїться "програти", якщо не прийме її кар'єру. І ще в нього болить серце, коли вона знімається з іншими чоловіками.

Однак він уклав поліс страхування життя для Тіффані та визнає свій похилий вік. Джим наполягає, що варто "жити своє життя, поки можеш", бо час значно дорожчий за гроші.Тіффані з нареченим, який старше за неї на 42 роки (кадр з відео)

А що кажуть експерти про різницю у віці?

Лайф коуч та сексолог Віталій Курсік зазначає, що за даними різних досліджень, оптимальна різниця у віці становить приблизно 3-5 років. Такі пари мають багато спільного, схожі цілі, цінності.

"Занадто велика різниця у віці може створювати бар'єри в спілкуванні та різницю у світогляді. Однак, варто пам'ятати, що кожна пара унікальна, і універсальної формули для ідеальних стосунків не існує. Різниця у віці впливає на динаміку стосунків, але не визначає їхню успішність. Міцний союз можливий за будь-якої різниці, якщо партнери поважають одне одного, мають спільні цінності та готові працювати над взаєморозумінням. Важливо пам’ятати: кохання не знає віку, але воно потребує роботи", - вважає він.

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@tiffanymidwest

I love making people happy

delulu - NESYA
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