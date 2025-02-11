Щаслива пара, яка у шлюбі вже 75 років, розкрила кумедний секрет міцного кохання

Зберегти кохання протягом усього життя та відсвяткувати 75 річницю весілля? Це звучить, як справжня мрія і пара, яка цього досягла, розкрила кумедний секрет свого міцного кохання.

Як їм вдалося прожити разом стільки років і що допомогло пережити складні моменти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на What's the jam.

Алан і Труді Томлінсон разом вже понад 75 років. Вони обидва з Шеффілда і зустрілися у юному віці на молодіжному світському заході. Відтоді закохані нерозлучні. Зараз Алану вже 97 років, а Труді - 96.

Вони одружилися в 1949 році й через сім десятиліть все ще дуже люблять один одного.

"Секрет полягає в тому, щоб навчитися тримати язика за зубами. Іноді можна втомитися. Але ми щасливі, що все ще можемо бути разом", - розповіла Труді.

Алан та Труді знають секрет міцного шлюбу (фото: Jam Press/Middleton Lodge Care Home)

У серпні минулого Алан та Труді переїхали у спеціалізований будинок догляду Middleton Lodge Care Home у Дербі та для них це має велике значення. Адже для пари це означає, що вони можуть проводити кожен день разом. Нещодавно вони насолоджувалися особливою вечерею на честь річниці свого весілля.

"Ми побудували життя разом, і це чудово, що ми можемо продовжувати бути разом у такому гарному місці. Пройти через все це стало набагато легше", - додала Труді. Алан та Труді відсвяткували 75 річницю шлюбу (фото: Jam Press/Middleton Lodge Care Home)

Але Алан і Труді не єдині мешканці цього закладу, які живуть багато років у щасливому шлюбі. Компанію їм склала ще одна пара - 90-річний Пітер та 89-річна Ейлін, які познайомилися у 1958 році й десятиліттями не розлучаються.

Пітер побачив Ейлін в Манчестерському університеті, коли відвідав танці й все - їхні долі навіки переплелися.

"Вам потрібно знати, що потрібно вашому партнеру, і приймати його таким, яким він є. Ми приймаємо слабкості один одного", - радить ця пара.

Пітер та Ейлін також знають, як прожити у шлюбі не один десяток років (фото: Jam Press/Middleton Lodge Care Home)