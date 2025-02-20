Наслідуємо Бріджит Джонс? Чи довго можуть існувати стосунки, у яких жінка значно старша за чоловіка

Пари, де жінка старша за чоловіка, зустрічаються не часто. А тим більш, якщо жінка старша за чоловіка не на пару років, а значно більше. Чомусь у суспільстві такі союзи сприймаються з критикою. Але чи можуть такі стосунки стати щасливими?

У новому фільмі "Бріджит Джонс закохана у хлопця" головна героїня після довгої перерви пробує знову розпочати зустрічатися з чоловіками. І першим її бойфрендом став хлопець, значно молодший за неї.

Що цікаво, її подруги та знайомі не засуджували таку різницю у віці та мали надію, що ці стосунки складуться. Але в реальності все завжди навпаки.

"Давайте чесно: коли чоловік старший за жінку, ніхто особливо не дивується. "Класика", - скажуть одні, "Ну, він просто забезпечений", - підморгнуть інші. А ось коли ситуація навпаки - тут уже починаються судження: "Вона ж йому як мама!" або "Ну, це ненадовго…", - каже експерт.

Але давайте розберемося: чи дійсно різниця у віці є вироком для стосунків? На початку такі союзи часто виглядають гармонійно.

"Жінка більш досвідчена, знає, чого хоче, менше драматизує, а молодший партнер, навпаки, приносить у стосунки енергію, легкість, драйв. Та з часом можуть з’явитися виклики: різні життєві етапи, плани на майбутнє, ставлення до сім’ї та дітей. Але ключове тут не в цифрах у паспорті, а в цінностях і внутрішній зрілості партнерів", - продовжує коуч.

Він додає, що якщо обоє розуміють, навіщо вони разом, не бояться обговорювати складні моменти та розвивати стосунки - то їхній союз має ті ж шанси на довголіття, що й будь-який інший.

"Тож питання не в тому, чи можуть такі стосунки існувати довго. А в тому, чи ви обоє справді хочете і готові їх будувати", - резюмує Віталій Курсік.