"Я встретила любимого в доме престарелых": история пары с разницей в возрасте в 42 года

37-летняя Тиффани - модный блогер. История ее любви с Джимом началась с того, что она предложила ему в сообществе для пенсионеров сняться в своем видео для TikTok.

Женщину многие осуждают и критикуют, и говорят, что она с Джимом только ради денег. Но Тиффани уверяет, что ее покорило чувство юмора этого мужчины. И что встречаться со старшим мужчиной имеет свои преимущества по сравнению с парнями ее возраста.

А Джим уверен, что встречаться с молодой женщиной - это "сокровище для пожилого мужчины".

"Я увидел ее и подумал: "Это новая Мэрилин Монро?" У Кеннеди была Мэрилин, а у меня Тифф", - говорит он.

Пара поддерживает открытые отношения и Джим может видеться с другими женщинами, а Тиффани может встречаться с другими мужчинами. Но они уверены, что всегда будут возвращаться друг к другу.

"Я потянулась к нему после того, как он начал играть со мной в ролевые игры, потому что он хорошо их выполнял. Я подумала: "Этот парень такой забавный". У нас просто приятная связь", - говорит женщина.

Она находит утешение во встречах со старшими мужчинами и несмотря на негативную реакцию в интернете и то, что ее называют "золотоискательницей", пара не смущена этим штормом, а их связь только крепнет.

37-летняя Тиффани и 79-летний Джим (кадр из видео)

"Когда я с мужчинами моего возраста или даже моложе меня, они просто уходят. И они захватывают меня, и это ненадолго. То, что я чувствую рядом со старшими мужчинами, это совсем другая игра. Мне нравится, что я не чувствую, что мне нужно что-то доказывать им", - говорит Тиффани.

Друзья Тиффани обеспокоены этими отношениями. Ее подруга Саманта призналась, что сначала была шокирована разницей в возрасте и добавила, что "это безумие, которое она не понимает". А друг Райан переживает, как справится Тиффани, если Джим умрет.

"Мне было бы очень грустно. Я на самом деле не думаю об этом, потому что все, что имеет значение, это то, что он счастлив в течение своих последних дней, и я приношу ему столько радости, поэтому оно того стоит", - ответила на это женщина.

Джиму пришлось привыкнуть к тому, что у его любимой съемки с другими мужчинами и он говорит, что боится "проиграть", если не примет ее карьеру. И еще у него болит сердце, когда она снимается с другими мужчинами.

Однако он заключил полис страхования жизни для Тиффани и признает свой преклонный возраст. Джим настаивает, что стоит "жить свою жизнь, пока можешь", потому что время значительно дороже денег. Тиффани с женихом, который старше ее на 42 года (кадр из видео)

А что говорят эксперты о разнице в возрасте?

Лайф коуч и сексолог Виталий Курсик отмечает, что по данным различных исследований, оптимальная разница в возрасте составляет примерно 3-5 лет. Такие пары имеют много общего, схожие цели, ценности.

"Слишком большая разница в возрасте может создавать барьеры в общении и разницу в мировоззрении. Однако, стоит помнить, что каждая пара уникальна, и универсальной формулы для идеальных отношений не существует. Разница в возрасте влияет на динамику отношений, но не определяет их успешность. Крепкий союз возможен при любой разнице, если партнеры уважают друг друга, имеют общие ценности и готовы работать над взаимопониманием. Важно помнить: любовь не знает возраста, но она требует работы", - считает он.

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