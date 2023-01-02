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"Я його не поважаю": Козловський повідомив, що не вважає Кондратюка людиною

Козловський знову розповів про старий конфлікт із Кондратюком (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Співак Віталій Козловський знову заговорив про конфлікт із екс-продюсером Ігорем Кондратюком, який розпочався ще 2012 року. За словами виконавця, його колишній начальник усі ці 10 років продовжує робити йому капості.

Про нові подробиці давньої та неприємної історії Козловський розповів у розмові з Олегом Борисовим на телеканалі "Дом".

Козловський не вважає Кондратюка людиною

Зважаючи на все, за всі ці роки образи між чоловіками зовсім не пройшли.

Козловський зізнався, що екс-продюсер пригнічував його.

"Бо порівняно зі мною я перед ним молокосос. Це те саме, якби я зараз якогось пацана почав би кошмарити і не давати йому нормального життя", - зазначив співак.

"Я його не поважаю. За все подякував. Але людина вже 10 років робить тобі гівно. Вже нема за що, не дякую йому, перестав. Кондратюку бажаю, щоб він відвів від мого життя, знайшов корінь щастя, допомагав іншим людям", - повідомив Козловський.

Козловський та Кондратюк колись працювали разом (фото: dusia.telekritika.ua)

"У мене зараз немає грошей, щоб йому віддати. Всі гроші, які зараз заробляю - це трохи собі на життя та можливість створювати патріотичний контент сьогодні. Забери свої позови, я вже не чіпаю тих пісень, які створювали разом. Записував він їх на себе. Роками потім відповідаєш за те, що пішов на поводу натовпу та виконав пісню", - додав він.

Скільки грошей винен Козловський Кондратюку

За словами артиста, Кондратюк продовжує вимагати від нього гроші.

"Це мільйони. Є лімітована сума. Кінець у тому, щоб стати дуже успішним, заробити багато грошей. Ту якусь частку великих грошей, яку я можу заробити, кинути йому на стіл і забути про нього як про страшний сон", - прокоментував виконавець.

Зазначимо, що Кондратюк подав позов до суду та вимагав, щоб Козловський не виконував пісні його авторства.

Нагадаємо, що Ігор Кондратюк розповів про роботу з Могилевською та Кароль.

Раніше Кондратюк розповідав про будинок, до якого потрапив снаряд окупантів .

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Віталій КозловськийИгорь Кондратюк