"До скандалів доходило": Ігор Кондратюк розповів про роботу з Могилевською та Кароль

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, як колись працював на шоу "Шанс". Він пригадав, якою тоді була робота зі співачкою Натальою Могилевською та чи бачив тоді в Тіні Кароль суперзірку.

Про це він розповів ведучій Раміій Есхакзай в інтерв'ю "Ходят слухи".

Зокрема, Кондратюк упродовж 2003- 2008 років продюсував музичний проєкт "Шанс". Тоді ж над учасниками шоу працювала тренерка Наталія Могилевська.

Продюсер розповів, що з Могилевською часто виникали конфлікти. Він додав, що водночас співачка у шоубізнесі може все, включаючи продюсування.

"Вона суперенергійна, крута, яскрава, бомбічна. Людина, якій не потрібен продюсер, хоч вона завжди бідкалась - от був би у мене продюсер. А я кажу: "та який продюсер тебе переживе". Дуже талановита і крута дівчина", - поділився чоловік.

Ігор Кондратюк розповів про Тіну Кароль та Наталю Могилевську (скрін)

Також він додав, що попри все Могилевська була некерована, адже могла запізнитися на зйомки під час прямих ефірів.

"Коли вона запізнювалася, а в нас починалися зйомки рано, було реаліті-шоу цілого дня, а Наташа спить. До скандалів доходило, звісно. Ми всім платили. Наталя бісила, але її всі поважали. Ми потім навіть відпочивали один від одного після "Шансу". Але вона дуже крута", - додав шоумен.

Кондратюк каже, що Тіна Кароль могла також взяти участь у проєкті "Шанс", але не пройшла. Він зізнається, що тоді не бачив у співачці суперзірку, якою вона стала зараз.

"Чорний питав мене - ну як тобі? Я говорю: "Ну цікава дівчина, цікава інтонація в голосі". Він теж певний час сумнівався. Усі продюсери сумніваються, доки артист не заробить перший мільйон чи не збере Палац України", - зазначив він.