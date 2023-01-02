"Я его не уважаю": Козловский сообщил, что не считает Кондратюка человеком

Козловский не считает Кондратюка человеком

Судя по всему, за все эти годы обиды между мужчинами совсем не прошли.

Козловский признался, что экс-продюсер его подавлял.

"Ибо по сравнению со мной я перед ним молокосос. Это то же самое, если бы я сейчас какого-нибудь пацана начал бы кошмарить и не давать ему нормальную жизнь", - отметил певец.

"Я его не уважаю. За все поблагодарил. Но человек уже 10 лет делает тебе говно. Уже не за что, не благодарю его, перестал. Кондратюку желаю, чтобы он отвял от моей жизни, нашел корень счастья, помогал другим людям", - сообщил Козловский.

Козловский и Кондратюк когда-то работали вместе (фото: dusia.telekritika.ua)

"У меня сейчас нет денег, чтобы ему отдать. Все деньги, которые сейчас зарабатываю - это немного себе на жизнь и возможность создавать патриотический контент сегодня. Забери свои иски, я уже не трогаю те песни, которые создавали вместе. Записывал он их на себя. Годами потом отвечаешь за то, что пошел на поводу толпы и исполнил песню", - добавил он.

Сколько денег должен Козловский Кондратюку

По словам артиста, Кондратюк продолжает требовать с него деньги.

"Это миллионы. Есть лимитированная сумма. Конец в том, чтобы стать очень успешным, заработать много денег. Ту какую-то долю больших денег, которую я могу заработать, бросить ему на стол и забыть о нем как о страшном сне", - прокомментировал исполнитель.

Отметим, что Кондратюк подал иск в суд и требовал, чтобы Козловский не исполнял песни его авторства.