Кондратюк рассказал о доме, в который попал снаряд оккупантов: "это косметическая история"

4 марта, прямо в день рождения Игоря Кондратюка российские оккупанты попали в дом продюсера. Телеведущий рассказал, в каком состоянии сейчас дом.

Об этом он рассказал в интервью Суспільному .

Что с домом

По словам Кондратюка, они живут в этом доме с мая.

"Это не сравнить с теми разрушениями, которые мы видим в Бородянке, например, - там ужасно, все многоэтажные дома на центральной улице разрушено, не только многоэтажные", - сказал он.

Он добавил, что где-то из-под села Бышев Киевской области оккупанты обстреляли "Градом" его дом. Враг разрушил кондиционер, выбиты окна и повреждена стена.

"Не знаю, куда именно целили, потому что в нашем лесу упало несколько снарядов и один отклонился в сторону моего дома. Это такая косметическая история. Если бы это было единственное, что сделали рашисты в Украине с жилым фондом. Но, к сожалению, это не так", - добавил продюсер.

Как выглядел дом Игоря Кондратюка, когда его обстреляли оккупанты (facebook.com/kondratjukigor)

Об обстреле дома Кондратюк узнал от соседей, которые позвонили через 10 минут после прилета.

"Мы каждый день живем в доме, видим эту стену, но как-то воспринимается, что это было достаточно давно", - отметил он.

Сам снаряд лежит возле дома. Ведущий надеется, что это первый и последний прилет. Отстраивать стену и вставлять окна в доме семья планирует после войны.

"Мы не отстраиваем стену, потому что считаем, что до конца войны как-то преждевременно даже окна вставлять - мы их забили ДСП и все, никакой проблемы нет. Опять же, у нас есть крыша над головой, электроэнергия, горячая вода, поэтому все относительно", - подчеркнул Кондратюк.

Семья Кондратюка выехала из дома, когда узнала, что танки оккупантов в 12 км от них. Приняли такое решение, потому что не хотели рисковать, ведь в доме было очень много людей, включая детей и беременную невестку сестры ведущего.