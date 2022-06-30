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Кондратюк рассказал о доме, в который попал снаряд оккупантов: "это косметическая история"

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 19:42
Кондратюк рассказал о доме, в который попал снаряд оккупантов: "это косметическая история" Игорь Кондратюк рассказал о доме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

4 марта, прямо в день рождения Игоря Кондратюка российские оккупанты попали в дом продюсера. Телеведущий рассказал, в каком состоянии сейчас дом.

Об этом он рассказал в интервью Суспільному.

Что с домом

По словам Кондратюка, они живут в этом доме с мая.

"Это не сравнить с теми разрушениями, которые мы видим в Бородянке, например, - там ужасно, все многоэтажные дома на центральной улице разрушено, не только многоэтажные", - сказал он.

Он добавил, что где-то из-под села Бышев Киевской области оккупанты обстреляли "Градом" его дом. Враг разрушил кондиционер, выбиты окна и повреждена стена.

"Не знаю, куда именно целили, потому что в нашем лесу упало несколько снарядов и один отклонился в сторону моего дома. Это такая косметическая история. Если бы это было единственное, что сделали рашисты в Украине с жилым фондом. Но, к сожалению, это не так", - добавил продюсер.

Кондратюк рассказал о доме, в который попал снаряд оккупантов: &quot;это косметическая история&quot;Кондратюк рассказал о доме, в который попал снаряд оккупантов: &quot;это косметическая история&quot;Как выглядел дом Игоря Кондратюка, когда его обстреляли оккупанты (facebook.com/kondratjukigor)

Об обстреле дома Кондратюк узнал от соседей, которые позвонили через 10 минут после прилета.

"Мы каждый день живем в доме, видим эту стену, но как-то воспринимается, что это было достаточно давно", - отметил он.

Сам снаряд лежит возле дома. Ведущий надеется, что это первый и последний прилет. Отстраивать стену и вставлять окна в доме семья планирует после войны.

"Мы не отстраиваем стену, потому что считаем, что до конца войны как-то преждевременно даже окна вставлять - мы их забили ДСП и все, никакой проблемы нет. Опять же, у нас есть крыша над головой, электроэнергия, горячая вода, поэтому все относительно", - подчеркнул Кондратюк.

Семья Кондратюка выехала из дома, когда узнала, что танки оккупантов в 12 км от них. Приняли такое решение, потому что не хотели рисковать, ведь в доме было очень много людей, включая детей и беременную невестку сестры ведущего.

Ранее Кондратюк показывал попавший в его дом снаряд.

Также он рассказывал, как ФСБ склоняла его брата к измене.

Кроме того, ведущий объяснял, что не так с "хорошими русскими".

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Игорь Кондратюк
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