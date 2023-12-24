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"Я себе ґвалтувала". Настя Каменських зізналася, що погладшала

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Настя Каменських зізналася, що набрала вагу, однак такою вона собі подобається значно більше.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінарне шоу Євгена Клопотенка "Пекельні борошна".

Настя Каменських про свою вагу

Ресторатор поцікавився у виконавиці, чи переймається вона через те, що погладшала.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Насправді, я погладшала нормально. Але ні, я дуже гарно виглядаю. Навпаки, я з такою вагою себе на всі 100% полюбила. Я була такою сухенькою, але зараз зрозуміла, що все одно себе, можна сказати, ґвалтувала. Там суперсупер режим, там було п'ятиразове харчування", - поділилась Настя.

Однак, каже артистка, зараз вона знову повернулася до такої системи харчування.

"Я і зараз на ньому сиджу, тільки-тільки сіла. Зранку може бути гречка, я їла вівсянку з яблуком. Потім перекус - білок з яйця. Обід о 13.00, це має бути обов'язково в один і той же час, це можуть бути салати, курка і теж гречка, тільки трішечки. Потім останній прийом - це рибка, курочка чи індичка і салати", - зазначила Каменських.

 

Нагадаємо, раніше співачка відреагувала на чутки про розлучення зі своїм чоловіком, продюсером Потапом.

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