"Я себя насиловала". Настя Каменских призналась, что поправилась

Певица Настя Каменских призналась, что набрала вес, однако такой она себе нравится гораздо больше.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарное шоу Евгения Клопотенко "Пекельні борошна".
Ресторатор поинтересовался у исполнительницы, переживает ли она из-за того, что поправилась.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
"На самом деле, я поправилась нормально. Но нет, я очень хорошо выгляжу. Наоборот, я с таким весом себя на все 100% полюбила. Я была такой сухенькой, но сейчас поняла, что все равно себя, можно сказать, насиловала. Там суперсупер режим, там было пятиразовое питание", - поделилась Настя.
Однако, говорит артистка, сейчас она снова вернулась к такой системе питания.
"Я и сейчас на нем сижу, только-только села. Утром может быть гречка, я ела овсянку с яблоком. Потом перекус - белок из яйца. Обед в 13.00, это должно быть обязательно в одно и то же время, это могут быть салаты, курица и тоже гречка, только немножечко. Потом последний прием - это рыбка, курочка или индейка и салаты", - отметила Каменских.
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