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Настя Каменських прокоментувала чутки про проблеми у шлюбі з Потапом

Неділя 24 грудня 2023 08:42
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Настя Каменських прокоментувала чутки про проблеми у шлюбі з Потапом Настя Каменських з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Настя Каменських відреагувала на чутки про негаразди у стосунках зі своїм чоловіком, продюсером Потапом. Так, виконавиця запевнила, що у них все чудово.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на авторське шоу ресторатора Євгена Клопотенка "Пекельні борошна".

Настя Каменських відповіла на чутки

Шеф-кухар поцікавився в артистки, як у неї справи з чоловіком, адже у мережі довгий час пліткують про розлучення пари.

Настя Каменських прокоментувала чутки про проблеми у шлюбі з Потапом

Настя Каменських з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

"У нас як між чоловіком і дружиною все чудово. Я розумію, про що ти кажеш, бо було дуже багато різних слушочків. Але ні, все добре", - відповіла Настя.

Каменських каже, що для того, щоб зберегти стосунки із чоловіком, його треба нагодувати.

"Коли чоловік бачить, що ти для нього щось зробила і даєш йому цю тарілочку, - усе, він просто ніби знову в тебе закохується", - заявила співачка.

Зазначимо, із середини жовтня Потап перебуває за кордоном.

Його дружина також покидала Україну.

Наприкінці листопада пара разом перебувала в Маямі (США), після чого знову роз'їхаася по різних країнах.

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Настя Каменських Потап звезды шоу-бизнеса