Надя Дорофєєва приголомшила дивним подарунком, який отримала від її фан-клубу
Українська співачка Надя Дорофєєва розсекретила незвичайний подарунок, який свого часу вона отримала від фанів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку музичного лейблу Promini.
Що найчастіше дарують співачці фани
За словами артистки, найбільше в якості презенту вона отримує шкарпетки і одяг, які дійсно носить.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Вони просто круті. Найчастіше - це шкарпетки. Всі знають, що я дуже люблю, коли ноги в теплі. І мені постійно їх дарують. Єдине, на що я натякаю, що мені подобаються однотонні. Фан-клуб взагалі став такі круті подарунки дарувати. І речі, які я реально ношу, то вишивка якась ручна…", - поділилась Дорофєєва.
Однак є подарунок, який виконавиця точно ніколи не забуде, - це щіточка для пупка.
"З дивного - щіточка для пупка. Це було цікаво", - згадала Надя.
Раніше Дорофєєва пояснила, чому не коментує розлучення з Дантесом.
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