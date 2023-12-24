Надя Дорофєєва приголомшила дивним подарунком, який отримала від її фан-клубу

Українська співачка Надя Дорофєєва розсекретила незвичайний подарунок, який свого часу вона отримала від фанів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку музичного лейблу Promini.

Що найчастіше дарують співачці фани

За словами артистки, найбільше в якості презенту вона отримує шкарпетки і одяг, які дійсно носить.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Вони просто круті. Найчастіше - це шкарпетки. Всі знають, що я дуже люблю, коли ноги в теплі. І мені постійно їх дарують. Єдине, на що я натякаю, що мені подобаються однотонні. Фан-клуб взагалі став такі круті подарунки дарувати. І речі, які я реально ношу, то вишивка якась ручна…", - поділилась Дорофєєва.

Однак є подарунок, який виконавиця точно ніколи не забуде, - це щіточка для пупка.

"З дивного - щіточка для пупка. Це було цікаво", - згадала Надя.