Аліна Гросу, яка нещодавно повернулася в Україну, показала маму-красуню (фото)

Співачка Аліна Гросу, яка днями повернулася на новорічні свята з Америки до України, показала красуню-маму і здивувала схожістю з нею.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Аліна Гросу поділилася свіжими фото з родиною

Майже рік виконавиця не бачила своїх близьких, адже навчається у США. Тож зараз вона користується моментом і намагається бути поряд із ними практично увесь свій час.

На знімках, опублікованих Гросу, вона позує разом із з мамою і старшим та молодшим братами на тлі новорічної ялинки.

Аліна Гросу з родиною (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Наша мама (3 дітей ) (4 онука), хто її особисто не знає, навіть уявити не зможе, що це за людина. Вона - це жінка-свято, локомотив, зайчик-дюраселл, магніт для прекрасних людей, вона - це любов. А сім'я - це святе. Проводьте завжди з рідними разом час, коли є змога. Не скупіться на емоції, обійми, любов та телефонні дзвінки", - написала артистка.

Реакція фанів

Прихильники знаменитості привітали родину з прийдешніми святами і зазначили, що Аліна неабияк схожа на маму.

Аліна Гросу з мамою (фото: instagram.com/alina_grosu)