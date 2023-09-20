"Боляче не було": Тарас Цимбалюк вперше назвав справжню причину розлучення

33-річний секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною, візажисткою Тіною Антоненко через те, що їхні стосунки зруйнувала "битовуха".

Причина розриву Тараса Цимбалюка з Тіною Антоненко

Про те, що Тарас і Тіна більше не пара, стало відомо в червні минулого року. Подружжя увесь час намагалося обходити цю тему стороною і до вчорашнього дня не коментувало розрив.

Так, днями актор розповів, що в них з колишньою виявилися різні погляди на життя.

"Ми з Тіною постійно намагалися подобатися один одному. А коли побут почав забирати в нас ці "гострі кути", ми на них натрапили і зрозуміли, що зовсім по-іншому дивимося на ці речі", - каже актор.

"Ми намагалися розійтися, щоб обдумати це все. Думали, що можна це все проробити, зробити паузу і повернути все, але зійшлися на думці, що разом бути не можемо", - поділився він.

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко (фото: instagram.com/tina_antonenko)

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зазначив, що це з його ініціативи пара розірвала стосунки.

На питання Єфросиніної, чому це все сталося лише під час повномасштабного вторгнення, Тарас відповів, що такої великої кількості часу разом вони ще не проводили.

Втім, за словами знаменитості, війна не є основною причиною.

Колишнє подружжя, за словами Цимбалюка, не проговорювало проблеми, які виникали в їхніх стосунках.

"Я не можу лягати спати, не обговоривши все, у Тіни ж все навпаки. Ми по-різному сформовані всередині", - сказав актор.

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко (фото: instagram.com/tina_antonenko)

Зірка "Кріпосної" також додав, що після чотирьох років разом наступним етапом мало стати створення повноцінної сім’ї, народження дитини, а вони просто не мали права це робити через різні погляди на життя.

Артист поділився, що розставання з колишньою не було для нього болісним і він легко це пережив.

Більше того, через два тижні він повністю заспокоївся і навіть "був приємно здивований від свого емоційного стану".

Чого не скажеш про Тіну, яка, за словами знаменитості, трошки важче пережила розрив.

"Вона закрилась від мене і скрізь заблокувала", - поділився Цимбалюк, додавши, що зараз вони не спілкуються.

Особисте життя актора зараз

Зараз Цимбалюк зустрічається із Світланою Готочкіною.

Перші світлини з новою коханою - рестораторкою та бізнесвумен - з’явилися в його Instagram наприкінці листопада 2022-го.

Тарас Цимбалюк зі Світланою Готочкіною (фото: iinstagram.com/taras.tsymbaliuk)

Готочкіна - власниця столичного ресторану та бренду одягу GOT’S label.

Цікаво, що раніше її партнером по бізнесу був російський ресторатор Олександр Орлов. Однак з початком повномасштабного вторгнення жінка розірвала співпрацю з росіянином.

Тарас Цимбалюк зі Світланою Готочкіною (фото:instagram.com/got.sveta)