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Даша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокувати

Вівторок 19 вересня 2023 16:35
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Даша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокувати Даша Квіткова продає будинок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова виставила на продаж шикарний будинок під Києвом, який був придбаний разом з її екс-чоловіком Нікітою Добриніним.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал блогера Богдана Беспалова BespaLOVmedia.

За скільки можна купити будинок Квіткової і Добриніна

Пропозиція з’явилася на сервісі оголошень OLX 14 вересня. В описі зазначається, що дім, який має площу 150 квадратних метрів, коштує 320 тис. доларів (близько 12 млн грн).

Квіткова часто ділилася зі своїми підписниками фото та відео з будинку, тому не виникає сумнівів, що це саме її нерухомість.

Відомо, що дім, який має тип дуплексу, знаходиться в селі Гатне Києво-Святошинського району.

Даша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокувати

Скриншот (olx.ua)

Ми знайшли це оголошення на OLX і пропонуємо вам подивитися на нього.

Всього є три поверхи. На першому колишнє подружжя розмістило кухню-вітальню, санвузол з душевою та терасу із зоною барбекю.

На другому - спальню, ванну та дитячу кімнату.

Третій же поверх має ще одну спальню та гардеробну.

Даша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокувати

Будинок Квіткової на OLX (фото: olx.ua)

В описі також зазначено, що є підвал з ремонтом, який може виконувати функцію укриття.

Дитячий майданчик, гараж, навіс на два автомобіля також входять у вартість. Так само як і генератор.

Даша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокуватиДаша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокувати

Будинок Квіткової на OLX (фото: olx.ua)

Нагадаємо, в червні цього року Квіткова і Добринін офіційно перестали бути чоловіком та дружиною.

Весною 2023-го блогерка з’їхала з будинку, в якому вона жила з телеведучим, і орендувала квартиру, де зараз мешкає разом із сином Левом.

Даша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокувати

Даша Квіткова і Нікіта Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)

До речі, нещодавно Квіткова стала героїнею нашого матеріалу про зірок, які наважилися показати своє тіло відразу після пологів.

А влітку зірка "Холостяка" стала винуватицею ДТП в одному з районів Києва.

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