"Больно не было": Тарас Цымбалюк впервые назвал настоящую причину развода

33-летний секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк расстался с женой, визажисткой Тиной Антоненко из-за того, что их отношения разрушила "бытовуха".

Причина разрыва Тараса Цымбалюка с Тиной Антоненко

О том, что Тарас и Тина больше не пара, стало известно в июне прошлого года. Супруги все время пытались обходить эту тему стороной и до вчерашнего дня не комментировали разрыв.

Так, на днях актер рассказал, что у них с бывшей оказались разные взгляды на жизнь.

"Мы с Тиной постоянно пытались нравиться друг другу. А когда быт начал забирать у нас эти "острые углы", мы на них наткнулись и поняли, что совсем по-другому смотрим на эти вещи", - говорит актер.

"Мы пытались разойтись, чтобы обдумать все это. Думали, что можно это все проработать, сделать паузу и вернуть все, но сошлись во мнении, что вместе быть не можем", - поделился он.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко (фото: instagram.com/tina_antonenko)

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" отметил, что это по его инициативе пара разорвала отношения.

На вопрос Ефросининой, почему все это произошло только во время полномасштабного вторжения, Тарас ответил, что такого большого количества времени вместе они еще не проводили.

Впрочем, по словам знаменитости, война не основная причина.

Бывшие супруги, по словам Цымбалюка, не проговаривали проблемы, которые возникали в их отношениях.

"Я не могу ложиться спать, не обсудив все, у Тины все наоборот. Мы по-разному сформированы внутри", - сказал актер.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко (фото: instagram.com/tina_antonenko)

Звезда "Крипосной" также добавил, что после четырех лет вместе следующим этапом должно было стать создание полноценной семьи, рождение ребенка, а они просто не имели права это делать из-за разных взглядов на жизнь.

Артист поделился, что расставание с бывшей не было для него болезненным и он легко это пережил.

Более того, через две недели он полностью успокоился и даже "был приятно удивлен своим эмоциональным состоянием".

Чего не скажешь о Тине, которая, по словам знаменитости, немного тяжелее пережила разрыв.

"Она закрылась от меня и везде заблокировала", - поделился Цымбалюк, добавив, что сейчас они не общаются.

Личная жизнь актера сейчас

Сейчас Цымбалюк встречается со Светланой Готочкиной.

Первые фотографии с новой любимой - ресторатором и бизнесвуменом - появились в его Instagram в конце ноября 2022-го.

Тарас Цымбалюк со Светланой Готочкиной (фото: iinstagram.com/taras.tsymbaliuk)

Готочкина - владелица столичного ресторана и бренда одежды GOT'S label.

Интересно, что раньше ее партнером по бизнесу являлся российский ресторатор Александр Орлов. Однако с началом полномасштабного вторжения женщина разорвала сотрудничество с россиянином.

Тарас Цымбалюк со Светланой Готочкиной (фото:instagram.com/got.sveta)