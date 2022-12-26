Тарас Цимбалюк вперше після розлучення показав обличчя нової дівчини: спільне фото

Відомий український актор Тарас Цимбалюк вперше після розлучення розсекретив свою нову дівчинку. Він показав, як з обраницею відпочивав вдома. Нею виявилась рестораторкою Світлана Готочкіна.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram .

Що відомо про їхні стосунки

Ще наприкінці листопада користувачі у соцмережі розсекретили нову дівчину Цимбалюка. Однак, сам актор не підтверджував цю інформацію.

Зазначимо, що тепер він також не назвав ім'я коханої, але в Instagram опублікував спільне фото з рестораторкою Світланою Готочкіною, де вони лежать у ліжку.

На чорно-білому фото Цимбалюк дивиться в телефон, а його обраниця робить б'юті-процедури для обличчя.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна (скрін)

Тривалий час Світлана була за кордоном, а Тарас гастролював Україною з виставою "Емігранти". Однак, тепер вони зустрілися в Києві.

Пізніше Тарас опублікував фото, яким привітав усіх з Різдвом. Він та Світлана смакували червоним вином та дивилися фільм.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна відсвяткували Різдво (скрін)