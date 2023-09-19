Молоді артисти, які витісняють "динозаврів" української естради: KOLA, YAKTAK та інші

Український шоу-бізнес за останні два роки значно збільшився, оскільки з’явилися молоді артисти, які своїми талантами не поступаються справжнім легендам.

РБК-Україна (проєкт Styler) склало свій топ молодих артистів, які за короткий термін стали зірками, виступають на міжнародних сценах та завойовують серця українців.

KOLA

Анастасія Прудіс - учасниця "Голосу країни", яка дуже довго і старанно пробивала собі дорогу до великої сцени. Її помічали, але не зацікавлювалися. Та під час повномасштабної війни пісні дівчини стали торкатися сердець українців. Адже вона вкладала в них не лише свої емоції, а й почуття, які знайомі для кожного українця.

Варто сказати, що нинішня KOLA - це яскрава зірка українського шоу-бізнесу. Вона вже встигла заспівати у Європі з Дмитром Монатіком на одній сцені, а це високий рівень. Її пісня "Біля серця" все ще не зникає з інформаційного простору.

LAUD

Ще один вихованець "Голосу країни", який до того ж став фірмовим голосом шоу "Танці з зірками" разом зі своєю колежанкою KOLA. Але Владислав вже давно має велику аудиторію поціновувачів своєї творчості, адже його тембр голосу унікальний.

Зараз LAUD все частіше дає концерти в містах України і збирає цілі зали, що свідчить про його кар’єрний злет.

SHUMEY

Пісня Олега "Біля тополі" стала для хлопця відправною точкою у світ популярності і народної любові. Він має талант на написання текстів, які здатні пробрати до мурах. Саме тому він вважається одним з найпопулярніших молодих виконавців сучасності.

А заспівати в дуеті зі Златою Огнєвіч - це дійсно показник того, що світ легенд сприймає молодого парубка за серйозного артиста.

ROXOLANA

ROXOLANA - молода, талановита українська співачка, яка за час своєї кар'єри вже встигла підкорити серця мільйонів українців.

Дівчина справжній талант, оскільки вона має тонке відчуття музики і слів, з яких виходять чаруючі пісні. Її стиль дуже ніжний, вона чіпляє словами та інтонаціями. А це дуже важливо, особливо у сучасному шоу-бізнесі. Можна сміливо сказати, що їй немає рівних. Її пісня "Тримайся" досі є дуже популярною

YAKTAK

Ярослав встиг заспівати дуетом з такими артистами як: Jerry Heil, MamaRika, SOBOL, DOVI, KOLA. Але й сольні проєкти хлопця знайшли місце в серцях українців.

Він пише тексти так, як відчуває і має свою мету - популяризувати україномовні пісні. Його трек "Не мовчи" зробив його дійсно популярним. Нині голос Ярослава впізнають з перших секунд пісні, а це вже багато про що говорить.

ENLEO

Душа цього юного співака не має меж, а обізнаність у світовому шоу-бізнесі викликає захват. Адже саме він зробив професійний переклад відомої пісні "Another Love" Тома Одела, назвавши її "Інша любов", яка стала неймовірно популярною та набула нових сенсів.

KORNEL

Молодий співак, який випустив пісню під назвою "3.05.Мамо" й став відомим завдяки їй. І зараз він не залишає тих високих позицій, до яких довго йшов. Його біографія цікавить багатьох, але сам хлопець не часто погоджується надавати особисті коментарі. А ось писати щемливі тексти - саме в його стилі.

Додамо, що ще до повномасштабної війни, українська культура набула абсолютно нового рівня. З’явились сотні молодих талантів, що дуже щемливо вміщують свої думки у тексти та музику і видають пісні, які швидко стають вірусними.

А якщо порівняти кількість нових імен в українському шоу-бізі зараз та два роки тому, можна сміливо сказати, що вона значно зросла. І ці нові імена вже потихеньку затьмарюють тих, хто десятиріччями присвячував своє життя естраді. І це не може не тішити.