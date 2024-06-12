"Я думала, що зустрічаюсь з чоловіком": жінка була шокована, коли зблизилася з новим бойфрендом з сайту знайомств

22-річна Роксана Шурмур попала в дуже неприємну історію з новим бойфрендом, якого знайшла на сайті знайомств. Дівчина після важкого періоду в особистому житті вирішила спробувати знову з кимось познайомитися, однак нова зустріч стала найбільшим її розчаруванням у житті.
Який шок дістала дівчина під час стосунків та з якої причини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Express.
Роксана скористалася сайтом знайомств, щоб знайти нове кохання. Буквально за два дні вона знайшла хлопця на ім'я Ті-Джей, який здався їй кимось особливим. Вона розповіла, що з ним вона змогла розслабитися.
"Ті-Джей змусив мене відчути себе розслабленою, він змусив мене почути, Ті-Джей змусив мене відчути, що все, що я відчувала, було добре", - зізнається дівчина.
У віці 16 років Роксана пережила зґвалтування і довго сторонилася чоловіків. Вона розповіла про свою трагедію Ті-Джею і той запевнив її, що все буде добре.
Після двох тижнів телефонних розмов, Роксана наважилася зустрітися з Ті-Джеем у кафе. Він виявися трохи нижчим, ніж вона очікувала, але ніякої незручності це не викликало, розмова була легкою, наче вони знали одне одного багато років.
22- річна Роксана (кадр з відео UKTV)
Був тільки один момент, який викликав дивування дівчини. Ті-Джей розповів, що його справжнє ім'я Тарджіт Сінгх. І він спитав Роксану, чи не проти вона повернутися з ним до будинку його тата, щоб він міг перевдягнутися у крутіший одяг.
Спочатку дівчина подумала, що це "дивно", але погодилися піти з хлопцем. І вона була дуже здивована тим, який брудний будинок у Ті-Джея, за що він вибачився.
Після першої зустрічі пара почала зустрічатися і попри попереджувальні знаки Роксана вважала, що їй пощастило. Зараз вона вважає, що стосунки почали розвиватися дуже інтенсивно та швидко.
І лише через три тижні залицянь, Роксана вже була готова жити разом з Ті-Джеем та припинити спілкування з рідними та друзями. Вона переїхала в його будинок.
Перша підозра з'явилася, коли Ті-Джей виявив небажання мати інтимні стосунки. І коли закохані нарешті дійшли до близькості, світло було приглушено, а вони обидва були вдягнені.
Їхній єдиний сексуальний контакт був настільки "незручним" для обох, що Роксана почала щось підозрювати та вирішила глибше дослідити свої сумніви.
Ті-Джей виявився зовсім не тою людиною, за яку себе видавав (фото: PH)
Саме тоді в них з Ті-Джеем сталася дуже відверта розмова, у який хлопець зізнався про свій шлях зміни статі від чоловіка до жінки.
Це був перший шок для дівчини, але вона вирішила його підтримати під час цієї значної зміни. Ті-Джей наполіг, щоб пройти операцію самостійно і пообіцяв, що все відбудеться протягом дня. Після такого швидкого "повернення" з операції, Роксана була налаштована скептично.
"Це просто виглядало не так. Ті-Джей сказав, що він це зробив, і що у нього тепер буде піхва. А ще він, здається, мав зручне пояснення для будь-якої ситуації", - додала дівчина.
Ситуація почала швидко розплутуватися, коли Роксана випадково натрапила на протез пеніса Ті-Джея та свідоцтво про народження. Документи підтвердили, що він був біологічно жінкою при народженні та мав ім'я Ханна Волтерс.
Зіткнувшись з цим викриттям, Ті-Джей вдався до насильства та проявив жорстокість до дівчини. А Роксана, отримав підтримку друзів та родини, подала на нього офіційну скаргу в поліцію.
Виявилося, що в Ті-Джея було ще дві жертви, і одній з них ледве виповнилося 16 років. Суд Снересбрука визнав його винним за трьома пунктами звинувачень в нападі шляхом проникнення, шести пунктах звинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень і жахливому обвинуваченні в погрозі вбивством. Його засудили до 10 років ув'язнення, а суддя назвав його "досвідченим брехуном та маніпулятором".
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