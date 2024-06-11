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Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото)

Вівторок 11 червня 2024 09:41
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Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото) Костя Войтенко з коханою (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка українських серіалів Костянтин Войтенко одружився на своїй коханій, дизайнерці Наталії Камінській.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram актора.

Костянтин Войтенко одружився вдруге

Так, пара опублікувала фото, зроблені у РАГСі під час їхньої офіційної реєстрації шлюбу.

Для цієї події актор обрав класичний чорний костюм, а його новоспечена дружина - довгу чорну сукню з гіпюровим мереживом, і з сексуальним довгим рукавом.

"Чоловік та дружина", - лаконічно підписали світлини молодята.

Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото)Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото)Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото)Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото)

Костя Войтенко з коханою (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Реакція юзерів

Користувачі мережі вітають подружжя з їхнім особистим святом і бажають парі прекрасного сімейного життя.

  • Викликайте пожежників. Кайф! Вітаю вас, і будьте дуже щасливими!
  • Нехай щастя буде тільки для двох! Вітаю з новим статусом
  • Щасливого подружнього життя новоствореній сім'ї!
  • Ви неймовірні разом

Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото)Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото)Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото)Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото)

Костя Войтенко з коханою (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Зазначимо, що для Костянтина Войтенка це вже другий шлюб. Раніше він був одружений з танцівницею Валентиною Мариніною протягом семи років.

У жовтні 2022 року пара розлучилася. У них є спільна донька, 8-річна Емілія.

Розрив не був мирним: Мариніна заявила, що стала жертвою домашнього насильства, тоді як актор всі звинувачення заперечував.

Раніше ми розповідали, що Ахтем Сеітаблаєв скасував весілля з нареченою, яка молодша за нього на 20 років.

Також ми писали, що Зінченко та його дружина похрестили маленьку донечку.

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