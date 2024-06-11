Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото)
Зірка українських серіалів Костянтин Войтенко одружився на своїй коханій, дизайнерці Наталії Камінській.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram актора.
Костянтин Войтенко одружився вдруге
Так, пара опублікувала фото, зроблені у РАГСі під час їхньої офіційної реєстрації шлюбу.
Для цієї події актор обрав класичний чорний костюм, а його новоспечена дружина - довгу чорну сукню з гіпюровим мереживом, і з сексуальним довгим рукавом.
"Чоловік та дружина", - лаконічно підписали світлини молодята.
Костя Войтенко з коханою (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
Реакція юзерів
Користувачі мережі вітають подружжя з їхнім особистим святом і бажають парі прекрасного сімейного життя.
- Викликайте пожежників. Кайф! Вітаю вас, і будьте дуже щасливими!
- Нехай щастя буде тільки для двох! Вітаю з новим статусом
- Щасливого подружнього життя новоствореній сім'ї!
- Ви неймовірні разом
Костя Войтенко з коханою (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
Зазначимо, що для Костянтина Войтенка це вже другий шлюб. Раніше він був одружений з танцівницею Валентиною Мариніною протягом семи років.
У жовтні 2022 року пара розлучилася. У них є спільна донька, 8-річна Емілія.
Розрив не був мирним: Мариніна заявила, що стала жертвою домашнього насильства, тоді як актор всі звинувачення заперечував.
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