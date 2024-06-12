"Я думала, что встречаюсь с мужчиной": женщина была в шоке, когда сблизилась с новым бойфрендом с сайта знакомств

Роксана воспользовалась сайтом знакомств, чтобы обрести новую любовь. Буквально через два дня она нашла парня по имени Ти-Джей, который показался ей кем-то особенным. Она рассказала, что с ним она смогла расслабиться.

"Ти-Джей заставил меня почувствовать себя расслабленной, он заставил меня услышать, Ти-Джей заставил меня почувствовать, что все, что я чувствовала, было хорошо", – признается девушка.

В возрасте 16 лет Роксана пережила изнасилование и долго сторонилась мужчин. Она рассказала о своей трагедии Ти-Джею и тот заверил ее, что все будет хорошо.

После двух недель телефонных разговоров Роксана решилась встретиться с Ти-Джеем в кафе. Он оказался немного ниже, чем она ожидала, но никакого неудобства это не вызывало, разговор был легким, словно они знали друг друга много лет.

22-летняя Роксана (кадр по видео UKTV)

Был только один момент, вызвавший удивление девушки. Ти-Джей рассказал, что его настоящее имя Тарджит Сингх. И он спросил Роксану, не прочь ли она вернуться с ним в дом его отца, чтобы он мог переодеться в более крутую одежду.

Сначала девушка подумала, что это "странно", но согласились пойти с парнем. И она была очень удивлена тем, какой грязный дом у Ти-Джея, за что он извинился.

После первой встречи пара начала встречаться и, несмотря на предупредительные знаки, Роксана считала, что ей повезло. Сейчас она считает, что отношения начали развиваться очень интенсивно и быстро.

Уже через три недели ухаживаний Роксана уже была готова жить вместе с Ти-Джеем и прекратить общение с родными и друзьями. Она переехала в его дом.

Первое подозрение появилось, когда у Ти-Джея обнаружилось нежелание иметь интимные отношения. И когда влюбленные наконец дошли до близости, свет был приглушен, а они оба были одеты.

Их единственный сексуальный контакт был настолько "неудобным" для обоих, что Роксана начала что-то подозревать и решила глубже изучить свои сомнения.

Ти-Джей оказался совсем не тем человеком, за которого себя выдавал (фото: PH)

Именно тогда у них с Ти-Джеем произошел очень откровенный разговор, в который парень признался о своем пути смены пола от мужчины к женщине.

Это был первый шок для девушки, но она решила поддержать его во время этой значительного изменения. Ти-Джей настоял, чтобы пройти операцию самостоятельно и пообещал, что все произойдет в течение дня. После столь быстрого "возвращения" с операции, Роксана была настроена скептически.

"Это просто выглядело не так. Ти-Джей сказал, что он это сделал, и что у него теперь будет влагалище. А еще у него, кажется, было удобное объяснение для любой ситуации", - добавила девушка.

Ситуация начала быстро распутываться, когда Роксана случайно наткнулась на протез пениса Ти-Джея и свидетельство о рождении. Документы подтвердили, что он был биологически женщиной при рождении и носил имя Ханна Уолтерс.

Столкнувшись с разоблачением, Ти-Джей прибег к насилию и проявил жестокость к девушке. А Роксана, получившая поддержку друзей и семьи, подала на него официальную жалобу в полицию.

Оказалось, что у Ти-Джея было еще две жертвы, и одной из них едва исполнилось 16 лет. Суд Снересбрука признал его виновным по трем пунктам обвинений в нападении путем проникновения, шести пунктах обвинения в нанесении телесных повреждений и ужасном обвинении в угрозе убийством. Его приговорили к 10 годам заключения, а судья назвал его "опытным лжецом и манипулятором".