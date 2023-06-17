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Чоловік одружився "всліпу" після онлайн-знайомства, але перша шлюбна ніч стала для нього шоком

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Субота 17 червня 2023 23:00
Чоловік одружився "всліпу" після онлайн-знайомства, але перша шлюбна ніч стала для нього шоком Після весілля чоловік був шокований заявою дружини
Автор: Світлана Мащенко

Чоловік познайомився з дівчиною в інтернеті і одразу зрозумів, що вона - його доля. Стосунки вони підтримували онлайн, але після весілля виявилося, що дівчина приховала від нього важливу інформацію.

Про історію свого підписника розповідає Daily Star.

Що трапилося після одруження

Пара зустрілася в спальні вже після оформлення стосунків, щоб провести разом медовий місяць. Але дівчина заявила, що не любить секс і займатися ним з новим чоловіком не має наміру.

Тепер молодий чоловік не знає, що йому робити, адже будь-який тілесний контакт викликає у його дружини неприйняття і огиду.

Жінка вимагала окреме ліжко в номері

"Вона (дружина. - Ред.) наполягла на те, щоб менеджер готелю поміняв наш двомісний номер на один із двома односпальними ліжками, а потім додала, що їй потрібна буде окрема спальня вдома", - бідкається молодий.

Пара вже повернулася з відпочинку, але їх шлюб досі "не завершений". Тобто сексу між ними так і не сталося.

Над чоловіком кепкують на роботі, адже він не зміг втримати язика за зубами. А от його сестри чекають не дочекаються, коли поняньчать племінників.

Чоловік одружився &quot;всліпу&quot; після онлайн-знайомства, але перша шлюбна ніч стала для нього шоком

Жінка виявилася абсолютно холодною (ілюстративне фото: freepik)

Дівчина була проти дошлюбних стосунків

"Я пригнічений і дуже розгублений. Чому вона не згадала про свою відразу до пристрасті, перш ніж ми сказали: "Так"? - розповідає чоловік.

Він каже, що познайомився з дружиною онлайн торік і їхні стосунки велися на відстані.

"Я попросив її вийти за мене заміж ще до того, як ми зустрілися особисто. Але вона була такою милою і доброю, що це здавалося природним.

Вона організовувала наше весілля дистанційно і приділяла пильну увагу кожній дрібниці. Я вперше тримав її на руках буквально за місяць до церемонії", - каже він.

Увесь час вона наполягала на "ніякого сексу до шлюбу". Але, як виявилося, після шлюбу чоловікові теж нічого не світить...

"Кожного разу, коли я нахиляюся, щоб доторкнутися до неї, вона відходить. Кожного разу, коли їй потрібно роздягтися, вона йде у ванну кімнату і виходить у тій нічній сорочці, яку носила моя прабабуся", - додав розчарований чоловік.

Раніше ми писали, що жінка встановила в лісі камери спостереження за дикою природою і була в шоку побаченим.

Також дізнайтеся, як виглядає дитина, що народилася з третьою рукою.

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