"Я не буду жити у в'язниці": Волошин емоційно відповів на хейт на тлі свого виїзду з України

Волошин прокоментував виїзд з країни

Зірка соцмереж чесно зізнався, що боїться йти на війну. Він це свідомо розуміє, а тому не розраховує на "статус героя".

"Я не пішов воювати. Так, я боюсь іти воювати. І так, мені пощастило, що мене не зловили на вулиці або в поїзді. Але я не розраховую на статус героя. Я поважаю кожного військового і дивлюсь на них знизу вверх", - пояснив він.

"Але серед героїв в усі часи не завжди були хороші люди. Цькування, погрози, булінг - це не є ознакою нормальної дорослої людини. При цьому всьому я все одно буду дивитись знизу вверх на людей, які захищали мене і захищають мою сім'ю. Я не можу дивитись по-іншому на військових, тому що людина, яка виховувала мене за 8 років, захищає нашу сім'ю і країну з 2014 року", - також написав Волошин.

Заява Олександра (Фото: instagram.com/stories/voloshyn_xx)

При цьому, як підкреслив Олександр, навіть після виїзду він не збирається бути байдужим до своєї країни та має намір допомагати й далі: закривати та влаштовувати збори на потреби наших захисників.

"Якби я виїхав з України й справді почав будувати якусь опозицію, заявляти, що влада - ху*ня… Якби я почав нести якусь загрозу країні, я б ще зрозумів. Але я бл*дь! Я тільки виїхав і кажу: "Давайте донатити". Зібрав два з половиною мільйони, одразу показав своїми діями, що я виїхав, але, чуваки, я не г*ндон! Я втік, але вимушено втік. Я не буду жити у в'язниці, але я не г*ндон!" - емоційно заявив інфлюенсер.

Волошин щиро не розуміє, чому його критикують співвітчизники та не розуміють, що тут, за кордоном, він зможе нагадувати іншим про повномасштабну війну, яка триває в Україні.

"І чому в такій ситуації далі продовжується оця х*рня по відношеню до чувака, який може людям показати за кордоном, що "чуваки, не забуваймо: там наші пацани стоять, показувати своїм прикладом". Навіщо, яка ціль цього?" - поцікавився українець.

Волошин повернувся у соцмережі (Фото: instagram.com/stories/voloshyn_xx)

Нагадаємо, після раптового зникнення з соцмереж Олександр таки вирішив повернутися та роз'яснити ситуацію. Після того, як його помітили в одному з аеропортів за кордоном та заговорили про його можливу втечу, чоловік вийшов на зв'язок і підтвердив, що справді знаходиться за межами України.

Він сказав, що не збирається повертатися сюди, поки тут залишається "саме така влада". До цього зірка соцмереж повидаляв усі свої пости з Instagram та відео з YouTube.