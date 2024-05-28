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Windows навчиться копіювати текст із фотографій на смартфонах: подробиці

Вівторок 28 травня 2024 12:30
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Windows навчиться копіювати текст із фотографій на смартфонах: подробиці Windows зможе отримувати текст із фото на синхронізованому Android-смартфоні (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Однією з нових функцій у майбутній версії додатку Microsoft Phone Link стане інструмент для захоплення та копіювання тексту з фотографій, що зберігаються на Android-смартфоні, синхронізованому з ПК. Ця функція вже є в бета-версії Windows Release Preview і незабаром стане доступною для всіх користувачів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Що відомо про нову функцію

Додаток Phone Link дозволяє синхронізувати дзвінки, повідомлення, сповіщення та зображення, а також транслювати екран Android-смартфону на Windows. Версія для iOS пропонує менше можливостей, але все ж таки дозволяє синхронізувати сповіщення, дзвінки та повідомлення через Bluetooth.

У минулому році додаток "Ножиці" в Windows отримав функцію вилучення тексту з зображень, що вже дозволяє користувачам копіювати текст із фотографій. Однак додавання цієї функції в Phone Link заощадить час, оскільки текст можна буде копіювати безпосередньо з фото на пристрої без необхідності використання "Ножиць".

За поточними даними, інструмент вилучення тексту в Phone Link поки працює гірше аналогів від Samsung і Apple, але, ймовірно, згодом буде покращено. Нова функція включена у версію Phone Link 1.24051.91.0, проте точна дата її загальнодоступності поки невідома.

Windows навчиться копіювати текст із фотографій на смартфонах: подробиці

Phone Link тепер дозволить вибирати та копіювати текст із зображень, синхронізованих з вашого телефону Android (фото: The Verge)

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