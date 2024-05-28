ua en ru
Вт, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Windows научится копировать текст с фотографий на смартфонах: подробности

Вторник 28 мая 2024 12:30
UA EN RU
Windows научится копировать текст с фотографий на смартфонах: подробности Windows сможет извлекать текст с фото на синхронизированном Android-смартфоне (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Одной из новых функций в предстоящей версии приложения Microsoft Phone Link станет инструмент для захвата и копирования текста с фотографий, хранящихся на Android-смартфоне, синхронизированном с ПК. Эта функция уже есть в бета-версии Windows Release Preview и скоро станет доступна всем пользователям.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что известно о новой функции

Приложение Phone Link позволяет синхронизировать вызовы, сообщения, уведомления и изображения, а также транслировать экран Android-смартфона на Windows. Версия для iOS предлагает меньше возможностей, но все же позволяет синхронизировать уведомления, вызовы и сообщения через Bluetooth.

В прошлом году приложение "Ножницы" в Windows получило функцию извлечения текста с изображений, что уже позволяет пользователям копировать текст с фотографий. Однако добавление этой функции в Phone Link сэкономит время, так как текст можно будет копировать непосредственно с фото на устройстве, без необходимости использования "Ножниц".

По текущим данным, инструмент извлечения текста в Phone Link пока работает хуже аналогов от Samsung и Apple, но, вероятно, со временем будет улучшен. Новая функция включена в версию Phone Link 1.24051.91.0, однако точная дата ее общедоступности пока неизвестна.

Windows научится копировать текст с фотографий на смартфонах: подробности

Phone Link теперь позволит выбирать и копировать текст из изображений, синхронизированных с вашего телефона Android (фото: The Verge)

Читайте также про топ-7 лучших виджетов, которые должны быть установлены в Windows.

А еще мы писали, что в Windows 11 меню "Пуск" получило внушительное обновление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft Windows Смартфоны
NEWS
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине