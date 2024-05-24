Топ-7 кращих віджетів, які мають бути встановлені в Windows

У світі операційної системи Windows, що постійно розвивається, поява віджетів привнесла новий вимір в налаштування і функціональність робочого столу. Користувачі Windows 10 та 11 тепер можуть покращити свої робочі столи за допомогою широкого набору віджетів.

Що таке віджети у Windows

Віджети Windows - це невеликі інтерактивні додатки, які можуть відображати широкий спектр інформації та забезпечувати швидкий доступ до корисних інструментів прямо з робочого столу.

Ці віджети, що налаштовуються, створені для того, щоб бути швидкими, легкими і простими у використанні, їх розмір і розташування можна змінювати відповідно до ваших особистих уподобань.

Як використовувати віджети у Windows

Щоб отримати доступ до віджетів у Windows, просто клацніть піктограму "Віджети" на панелі задач або натисніть клавіші Windows + W на клавіатурі.

Звідси ви можете вибрати один з багатьох попередньо встановлених віджетів, таких як віджет годинника або погоди, або завантажити додаткові віджети з Microsoft Store або інших джерел.

Після додавання віджету в аплет "Віджети" ви можете налаштувати його відповідно до своїх потреб. Більшість віджетів мають налаштування, доступ до яких можна отримати, клацнувши їх правою кнопкою миші та вибравши "Налаштування".

Звідси можна змінити розмір віджету, його положення на екрані та інші параметри, такі як розмір шрифту або колірну схему.

Віджет погоди

Віджет "Погода" дає вам швидкий і простий спосіб бути в курсі останніх погодних умов у вашому регіоні. Він надає докладну інформацію про поточну температуру, вологість, швидкість вітру, час сходу та заходу сонця та багато іншого. Ви також можете переглянути погодинні та довгострокові прогнози.

Він також дозволяє вам дізнаватися погоду в інших місцях, що робить його чудовим інструментом для мандрівників або тих, хто має близьких в інших містах.

Віджет "Погода" постійно оновлюється для відображення максимально точної інформації, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення про те, як одягнутися та спланувати свій день.

Віджет "Погода" також відображає попередження та сповіщення про суворі погодні умови, щоб ви могли залишатися в курсі та бути готовими до цього.

Віджет погоди (фото: SoftwareKeep)

Віджет календаря Outlook

Якщо ви шукаєте ефективний спосіб залишатися в курсі свого розкладу, віджет календаря Outlook - чудовий інструмент, який варто розглянути.

За допомогою цього віджету ви можете переглядати всі наступні події календаря прямо на робочому столі, що спрощує організацію та дотримання розкладу. Ви також можете вибрати, які календарні події ви хочете бачити і як вони повинні відображатися.

Завдяки такій гнучкості ви можете створити уявлення календаря, що відповідає вашим унікальним потребам.

Крім відображення подій календаря, Outlook також дозволяє встановлювати нагадування про майбутні події. Їх можна налаштувати відповідно до ваших уподобань, і ви зможете отримувати повідомлення прямо на робочий стіл.

Загалом віджет календаря Outlook - це потужний інструмент, який допоможе вам залишатися в курсі свого графіка. Налаштувавши віджет для відображення найважливіших для вас подій, ви зможете підвищити свою продуктивність та зосередитись на найважливішому.

Віджет календаря Outlook (фото: SoftwareKeep)

Список справ

Віджет Bing To-Do - чудовий інструмент для тих, хто шукає зручний та простий спосіб залишатися в курсі своїх повсякденних завдань. За допомогою цього ви можете створити індивідуальний список справ, який допоможе вам запам'ятати всі важливі завдання на день.

Віджет Bing To-Do повністю налаштовуэться, що дозволяє вибирати, які завдання ви хочете відображати і як вони повинні відображатися. Ви можете встановити нагадування про те, що вам потрібно зробити. Це робить його ідеальним інструментом для студентів, фахівців та всіх, хто хоче залишатися організованим.

Віджет Bing To-Do простий у використанні. Ви можете швидко додавати завдання, позначати їх як "виконані" після завершення та змінювати налаштування так, щоб вони були саме такими, як вам подобається. Якщо ви той, хто зайнятий та потребує допомоги в організації, віджет Bing To-Do зможе вам допомогти.

Віджет Bing To-Do (фото: SoftwareKeep)

Віджет новин

Віджет новин - ідеальний інструмент для того, щоб бути в курсі того, що відбувається у світі. За допомогою цього віджету ви можете отримувати оновлення в режимі реального часу з багатьох джерел по всьому світу.

Ви можете вибрати, за якими темами та джерелами ви хочете стежити, щоб бути в курсі найважливіших для вас новин. Ви також зможете фільтрувати новини за місцезнаходженням або мовою, щоб вам було легше залишатися в курсі подій, що відбуваються поряд із вами.

Віджет новин (фото: SoftwareKeep)

Віджет фотографій

За допомогою віджета Bing Photos ви можете синхронізувати всі свої фотографії зі свого облікового запису Microsoft One Drive та відображати їх. Програма надає можливість вибрати показ слайд-шоу з улюблених фотографій або вибрати відображення лише однієї фотографії, яка вам подобається.

Ви можете вибрати, які фотографії ви хочете відображати і як довго кожна фотографія залишатиметься на екрані. Це дозволяє легко створювати персоналізовані слайд-шоу, якими ви зможете насолоджуватися щоразу, коли сідаєте за комп'ютер.

Віджет Bing Photos - чудовий додаток до Windows. Він простий у використанні, налаштовується та дозволяє вам насолоджуватися улюбленими фотографіями.

Віджет фотографій (фото: SoftwareKeep)

Спортивний віджет

Спортивний віджет - чудовий спосіб бути в курсі ваших улюблених видів спорту та команд. Чи ви є шанувальником футболу, баскетболу, бейсболу або будь-якого іншого виду спорту, цей віджет допоможе вам.

Ви можете налаштувати його так, щоб він відображав останні новини, результати матчів та статистику ваших улюблених команд та гравців, щоб ви ніколи не пропустили жодної деталі.

Віджет надає оновлення у режимі реального часу, тому ви можете бути в курсі останніх результатів ігор та турнірної таблиці. Ви також можете використовувати його для відстеження майбутніх ігор та подій, щоб відповідним чином планувати графік перегляду.

Завдяки спортивному віджету ви більше ніколи не пропустите гру чи важливу новину.

Спортивний віджет (фото: SoftwareKeep)

Розважальний віджет

Цей ідеально підходить для всіх, хто любить бути в курсі фільмів, телешоу та знаменитостей. За допомогою нього ви можете легко відстежувати майбутні випуски та отримувати сповіщення, коли вони стануть доступними.

Ви також можете налаштувати свій список перегляду, включивши до нього улюблених акторів, режисерів та жанри, а віджет рекомендуватиме нові фільми на основі ваших інтересів.

Окрім відстеження вашого списку перегляду, розважальний віджет надає вам новини та оновлення про останні фільми та телешоу. Ви можете прочитати огляди, подивитися трейлери та дізнатися про акторський склад та знімальну групу кожного фільму.

Розважальний віджет (фото: SoftwareKeep)