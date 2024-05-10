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У Windows 11 меню "Пуск" отримало значне оновлення

П'ятниця 10 травня 2024 17:35
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У Windows 11 меню "Пуск" отримало значне оновлення Меню "Пуск" у Windows 11 отримає велике оновлення з окремою панеллю віджетів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У Windows 11 Microsoft представить оновлене меню "Пуск" з додаванням нової панелі віджетів. У збірці 26212 було впроваджено функцію "Start Menu Companions", що дозволяє відображати віджети поруч із додатками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Меню "Пуск" у Windows 11 готується до значного оновлення, яке включає окрему панель віджетів. В останній збірці Windows 11 Build 26212 (Canary) додано підтримку нової функції, званої "Start Menu Companions".

Ці додатки-віджети для меню "Пуск" можуть з'являтися поруч із закріпленими елементами або у списку всіх застосунків, надаючи корисну інформацію, таку як прогноз погоди, котирування акцій та інші дані.

Microsoft офіційно не згадала про нову функцію "Start Menu Companions" у примітках до випуску збірки Windows 11 Insider Preview Build 26212 у каналі Canary. Цю можливість виявив Albacore (@thebookisclosed на X), що мається на увазі, що вона незабаром стане доступною для тестування у програмі Windows Insider.

Віджети меню "Пуск" нагадують відродження "живих плиток", підтримку яких Microsoft припинила наприкінці 2021 року при анонсі Windows 11 та його меню "Пуск", яке, м'яко кажучи, не вразило користувачів.

Нагадаємо, що у Windows додали програму, яка легко зможе замінити Chrome.

А ще ми писали про п'ять найкращих майбутніх функцій Windows 11.

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