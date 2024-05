У Windows 11 меню "Пуск" отримало значне оновлення

Меню "Пуск" у Windows 11 готується до значного оновлення, яке включає окрему панель віджетів. В останній збірці Windows 11 Build 26212 (Canary) додано підтримку нової функції, званої "Start Menu Companions".

Ці додатки-віджети для меню "Пуск" можуть з'являтися поруч із закріпленими елементами або у списку всіх застосунків, надаючи корисну інформацію, таку як прогноз погоди, котирування акцій та інші дані.

Microsoft офіційно не згадала про нову функцію "Start Menu Companions" у примітках до випуску збірки Windows 11 Insider Preview Build 26212 у каналі Canary. Цю можливість виявив Albacore (@thebookisclosed на X), що мається на увазі, що вона незабаром стане доступною для тестування у програмі Windows Insider.

