Windows 10 перестане отримувати оновлення у 2025 році: з якими загрозами зіткнеться ваш ПК

Microsoft випустить останнє оновлення для Windows 10 з Patchday 14 жовтня 2025 року, після чого ця версія Windows більше не отримуватиме жодних оновлень. Це може поставити під загрозу безпеку вашого ПК, особливо в умовах зростаючих кіберзагроз.

Про те, що означає припинення підтримки Windows 10 для вашого ПК, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на популярне видання PCWorld , яке спеціалізується на новинах, оглядах і посібниках з комп'ютерів і технологій.

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Windows 10 не стане відразу небезпечною або непридатною для використання

Перш за все, немає потреби панікувати через цю дату. Теоретично Windows 10 працюватиме нескінченно, оскільки Microsoft не вимикає саму операційну систему, а лише припиняє випуск оновлень з листопада. Це означає, що користуватися Windows 10 можна і далі, але, наприклад, більше не закриватимуться вразливості в системі безпеки.

Звичайно, з огляду на зростання кількості кібератак на компанії та приватних користувачів, це може стати проблемою в довгостроковій перспективі. Нові вразливості операційної системи можуть дозволити зловмисникам отримати доступ до комп'ютера, його даних і мережі.

Особливо вразливими стануть ПК, підключені до інтернету. Однак вбудовані функції безпеки Windows 10, включно із захистом від шкідливого ПЗ, залишаться активними.

Як запобіжний захід можна повністю відключити комп'ютер від інтернету, але це значно знизить його корисність, особливо в домашніх умовах. Загалом перехід на Windows 11 виглядає логічним кроком, тим паче що Microsoft поки що дає змогу оновитися безкоштовно.

З листопада 2025 року Windows 10 перестане отримувати оновлення (фото: IDG)

Реальні загрози для Windows 10 після припинення підтримки

У різних версіях Windows регулярно виявляють нові вразливості - навіть через роки після випуску. З жовтня 2025 року Microsoft більше не закриватиме ці вразливості в Windows 10, тому ризик зараження ПК шкідливим ПЗ з кожним днем зростатиме.

Хоча більшість комп'ютерів під'єднані до інтернету через маршрутизатор із брандмауером, що знижує ймовірність атак, існують сайти, заражені шкідливим ПЗ.

Крім того, віруси можуть поширюватися через електронні листи та завантажені програми. Якщо антивірусна система не розпізнає шкідливий файл, він може заразити ваш комп'ютер.

Якщо ПК активно використовується для роботи в інтернеті, особливо для онлайн-банкінгу або інших критично важливих завдань, оновлення операційної системи або перехід, наприклад, на Linux - розумне рішення. У цьому випадку використання Windows 10 стає занадто ризикованим.

Крім того, після закінчення підтримки розробники стороннього програмного забезпечення поступово перестануть випускати оновлення для Windows 10. Це зробить такі програми менш безпечними і, в деяких випадках, зовсім непридатними для використання. Це станеться не відразу, але неминуче.

Імітація додатків (фото: MacPaw Moonlock Lab)

Кіберзлочинці будуть активно націлюватися на Windows 10

Windows 10, як і раніше, займає більшу частку ринку - понад 60 відсотків, тоді як частка Windows 11 становить трохи більше 30 відсотків. Це означає, що кіберзлочинці все більше зосереджуватимуться на вразливостях безпеки Windows 10 після завершення підтримки, тому що це буде вигідно.

Щойно ці вразливості стануть відомі, з'являться інструменти та програми, які їх експлуатуватимуть. З цього моменту користувачі застарілої операційної системи ризикують втратити свої дані.

Коли у 2020 році завершилася підтримка Windows 7, ця операційна система займала лише 20 відсотків ринку. Очікується, що багато злочинців уже працюють над атаками на Windows 10, хоча б через величезну поширеність цієї операційної системи.

Якщо шкідливе ПЗ проникло в ПК у домашній мережі, всі дані перебувають під загрозою, включно з даними на внутрішньому мережевому сховищі, такому як пристрої NAS.

Синій екран "смерті" Windows (фото: Unsplash)

Чи можна продовжувати безпечно використовувати Windows 10?

Звісно, панікувати і негайно відключати ПК від інтернету або мережі в жовтні не потрібно. Якщо ви хочете продовжувати використовувати Windows 10, ви можете оформити програму Extended Security Updates від Microsoft.

Це коштує близько 60 доларів за перший рік до жовтня 2026 року. У цьому разі ви продовжуватимете отримувати оновлення від Microsoft. Ця програма буде продовжуватися ще три рази до жовтня 2028 року, після чого оновлення також припиняться.

Альтернативою, яку можна використовувати вже зараз, є рішення безпеки 0Patch. Це компанія, яка надає оновлення безпеки для Windows 10 до 2030 року. Однак хмарне ПЗ компанії не оновлює системні файли Windows 10, а активує патчі в оперативній пам'яті комп'ютера. Це означає, що патчі потрібно буде завантажувати щоразу під час увімкнення комп'ютера.

Програмне забезпечення можна використовувати безкоштовно. Якщо ви хочете більш комплексний захист, можна оформити платну версію за трохи більше 25 доларів на рік.

В інтернеті також можна знайти багато порад щодо використання операційної системи Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. Це, по суті, Windows 10 Enterprise з усіма функціями, і вона отримуватиме оновлення до 2032 року, але її використання як офісного ПК заборонено ліцензійним законодавством.

Проте, технічно ви можете безпечно використовувати цю операційну систему після покупки до 2032 року.

Також існує безліч рішень для захисту від шкідливих програм, які можна використовувати паралельно, і деякі з них повністю безкоштовні.

0Patch (фото: PCWorld)

Для більшості користувачів оновлення до Windows 11 - це найпростіший варіант

Звісно, не всі пристрої підтримують Windows 11, але якщо установка не спричиняє проблем, варто виконати безкоштовне оновлення. Працює Windows 11 дуже схоже на Windows 10, і ви продовжите отримувати оновлення безпеки та нові функції.

Перед оновленням переконайтеся, що всі додатки та інструменти, які ви використовуєте, сумісні з Windows 11.

Загалом також корисно зробити повну резервну копію операційної системи на зовнішній жорсткий диск і заздалегідь створити диск відновлення. Це можна зробити безкоштовно за допомогою вбудованих інструментів у Windows 10 і Windows 11.

Спостереження за даними в Windows 11 можна відключити за допомогою вбудованих ресурсів і безкоштовних інструментів, наприклад, за допомогою ShutUp10. Запустіть "tpm.msc", щоб перевірити, чи є у вашому ПК модуль TPM. Він необхідний для оновлення.

Якщо інструмент не показує TPM, перевірте BIOS, можливо, його вимкнено. Якщо у вашого ПК є проблеми з Windows 11, можливо, настав час купити новий комп'ютер.