Microsoft закриє можливість встановлення Windows 11 на старі ПК

Microsoft розвіяла всі надії на зниження вимог до апаратного забезпечення для Windows 11. З наближенням закінчення підтримки Windows 10 у жовтні 2025 року, гігант програмного забезпечення заявив, що вимога модуля довіреної платформи (TPM) 2.0 для Windows 11 "не підлягає обговоренню".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Деталі обмежень від Microsoft

У блозі з назвою "TPM 2.0 - необхідність безпечної і перспективної Windows 11" Microsoft ясно заявила, що не збирається пом'якшувати суворі вимоги до апаратного забезпечення Windows 11, щоб спонукати користувачів оновити систему з Windows 10.

TPM був несподіваною вимогою для Windows 11, коли його анонсували у 2021 році, і тепер практично кожен сучасний ПК поставляється за допомогою TPM 2.0. Це апаратна мікросхема або можливість прошивки, яка допомагає шифрувати чи розшифровувати дані, підтверджувати цифрові підписи та допомагати з будь-якими іншими криптографічними операціями.

"TPM 2.0 відіграє ключову роль у покращенні захисту особистості та даних на пристроях Windows, а також у підтримці цілісності вашої системи", - говорить Стівен Хоскінг, старший менеджер продукту в Microsoft. "TPM 2.0 також допомагає забезпечити перспективність Windows 11. Один із способів зробити це - допомогти захистити конфіденційну інформацію, оскільки все більше можливостей ШІ приходять у фізичну, хмарну та серверну архітектуру".

Microsoft докладно описує, як TPM інтегрується з новими функціями безпеки у Windows 11, такими як Credential Guard та Windows Hello for Business, а також із шифруванням дисків BitLocker. TPM 2.0 ще підтримує Secure Boot - ключову технологію, яка захищає процес завантаження від несанкціонованих змін.

Хоскинг стверджує, що Microsoft впровадила TPM 2.0 як “стандарт для майбутнього Windows, що не підлягає обговоренню”, і скасувати ці апаратні вимоги неможливо.

Microsoft також вимагає, щоб пристрої з Windows 11 підтримували безпеку на базі віртуалізації та захист цілісності коду за допомогою гіпервізора (HVCI), що означає, що Windows 11 буде підтримуватися лише на процесорах, випущених з 2018 року.

Незважаючи на ці вимоги, протягом кількох років існували обхідні шляхи, що дозволяють встановити Windows 11 на обладнання, що не підтримується. Спочатку Microsoft не застосовувала перевірку відповідності апаратного забезпечення для віртуалізованих версій Windows 11, але останніми роками компанія поступово блокувала процес оновлення та встановлення, особливо з апдейтом 24H2.

Покращена перевірка сумісності в 24H2 змусила інструменти, такі як Flyby11, використовувати функцію встановлення Windows 11, яка використовує варіант завантаження Windows Server для обходу перевірок апаратної сумісності.

Компанії також можуть використовувати офіційне видання Windows 11 LTSC 2024 від Microsoft, яке робить TPM необов'язковою вимогою, але все одно вимагає відповідні процесори.

Тепер Microsoft намагається переконати користувачів Windows 10 купити новий ПК за допомогою повноекранних підказок. Останні підказки з'явилися після попереджень про дату закінчення підтримки Windows 10, озвучену раніше цього року.