Windows 11 стала популярніше за Windows 10 серед певної групи користувачів
Windows 10 міцно утримувала позиції останніми роками, незважаючи на плани Microsoft припинити підтримку Windows 10 у жовтні 2025 року. Тепер з'явилися ознаки того, що прийняття Windows 11 рухається в правильному напрямку для Microsoft.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Як багато користувачів використовують Windows 11
Дані опитування апаратного забезпечення Steam за серпень показують, що використання Windows 11 складає 49 відсотків, що на більш ніж 3 відсотки більше за попередній показник у липні, який становив майже 46 відсотків.
Використання Windows 10 знизилося приблизно до 47 відсотків, у той час як використання macOS і Linux в Steam в основному залишилося незмінним протягом серпня.
Використання Windows 11 в Інтернеті також зростало протягом минулого року. У липні 2023 року Windows 11 мала частку ринку близько 23 відсотків, а тепер вона зросла майже до 32 відсотків у серпні 2024 року, згідно StatCounter.
Витік даних у жовтні показав, що Windows 11 використовувалася більш ніж 400 мільйонами пристроїв на той момент, що є повільнішим темпом прийняття порівняно з Windows 10.
Windows 10 знадобився рік, щоб досягти 400 мільйонів активних пристроїв, тоді як Windows 11 знадобилося два роки, щоб досягти того ж рубежу. Розбіжність частково пояснюється вимогами до оновлень для Windows 11.
Що відомо про Windows 11
Microsoft вперше запустила Windows 11 у жовтні 2021 року з жорсткими апаратними вимогами, що вимагають мікросхеми безпеки TPM та процесорів, випущених з 2018 року та пізніше.
У той час як Windows 11 була безкоштовним оновленням для користувачів Windows 10, мільйони пристроїв залишилися осторонь і не змогли оновитися через апаратні вимоги Microsoft.
Windows 10 пропонувалася як безкоштовне оновлення для користувачів Windows 7 і Windows 8, і вона не мала таких строгих обмежень на апаратне забезпечення, тому мільйони змогли оновитися замість того, щоб купувати нові пристрої.
Наразі Microsoft планує стягувати плату з підприємств за продовження використання Windows 10 після закінчення її підтримки у жовтні 2025 року. Споживачі також зможуть вперше заплатити за додаткові оновлення безпеки для Windows 10.
Windows 11 обігнала Windows 10 у Steam (фото: Steam)
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