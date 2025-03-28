У WhatsApp з'явилася нова функція, якої не вистачало роками

Apple спочатку оголосила про можливість зміни стандартних додатків для дзвінків і повідомлень тільки для користувачів у Євросоюзі. Однак пізніше компанія розширила підтримку, зробивши цю функцію доступною для всіх власників iPhone з iOS 18.2 і вище.

Після вибору WhatsApp як основного додатка iPhone автоматично відкриватиме його під час натискання на номер телефону на веб-сторінці або під час надсилання повідомлення з контактів. Очікується, що це значно спростить комунікацію для користувачів, які активно використовують месенджер у повсякденному спілкуванні.

WhatsApp давно розвиває напрямок інтеграції дзвінків і повідомлень. На початку року в застосунок додали можливість вручну вводити номери в розділі дзвінків, а також перевіряти, чи зареєстрований контакт у WhatsApp, чи є він верифікованим бізнес-акаунтом.

Щоб встановити WhatsApp як застосунок за замовчуванням, необхідно відкрити налаштування iPhone, перейти в розділ "Застосунки", "Застосунки за замовчуванням" і вибрати месенджер у категоріях "Повідомлення" і "Дзвінки". За даними WABetaInfo, процес налаштування займає всього кілька секунд.

Наразі функція доступна для користувачів бета-версії WhatsApp через TestFlight, а найближчими днями її зможуть активувати всі власники iPhone з підтримуваною версією iOS.

Ви можете вибрати WhatsApp як додаток за замовчуванням (фото: The Verge)

Ви можете встановити WhatsApp як додаток за замовчуванням через Налаштування (фото: WABetaInfo)

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