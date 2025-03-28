В WhatsApp появилась новая функция, которой не хватало годами

Apple изначально объявила о возможности смены стандартных приложений для звонков и сообщений только для пользователей в Евросоюзе. Однако позже компания расширила поддержку, сделав эту функцию доступной для всех владельцев iPhone с iOS 18.2 и выше.

После выбора WhatsApp в качестве основного приложения iPhone будет автоматически открывать его при нажатии на номер телефона на веб-странице или при отправке сообщения из контактов. Ожидается, что это значительно упростит коммуникацию для пользователей, активно использующих мессенджер в повседневном общении.

WhatsApp давно развивает направление интеграции звонков и сообщений. В начале года в приложение добавили возможность вручную вводить номера в разделе звонков, а также проверять, зарегистрирован ли контакт в WhatsApp или является верифицированным бизнес-аккаунтом.

Чтобы установить WhatsApp в качестве приложения по умолчанию, необходимо открыть настройки iPhone, перейти в раздел "Приложения", "Приложения по умолчанию" и выбрать мессенджер в категориях "Сообщения" и "Звонки". По данным WABetaInfo, процесс настройки занимает всего несколько секунд.

На данный момент функция доступна для пользователей бета-версии WhatsApp через TestFlight, а в ближайшие дни ее смогут активировать все владельцы iPhone с поддерживаемой версией iOS.

Вы можете выбрать WhatsApp в качестве приложения по умолчанию (фото: The Verge)

Вы можете установить WhatsApp в качестве приложения по умолчанию через Настройки (фото: WABetaInfo)

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