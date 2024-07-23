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WhatsApp вводить популярну функцію, яка спростить життя власникам iPhone

Вівторок 23 липня 2024 13:45
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WhatsApp вводить популярну функцію, яка спростить життя власникам iPhone WhatsApp хоче надати користувачам iPhone функцію, схожу на AirDrop (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Вже деякий час WhatsApp працює над функцією, що дозволяє користувачам обмінюватися файлами один з одним без підключення до інтернету, як AirDrop від Apple. Хоча спочатку ця функція тестувалася на Android, схоже, вона також буде доступна користувачам iPhone.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac.

Деталі нової функції

Як зазначає WABetaInfo, остання бета-версія WhatsApp для iOS, доступна на TestFlight, включає функцію "Nearby Share" (Загальний доступ поблизу).

За допомогою цієї функції користувачі можуть бездротовим чином обмінюватися фотографіями, відео та документами з людьми, які знаходяться поблизу, з використанням наскрізного шифрування. Однак через обмеження iOS функція буде працювати трохи інакше для користувачів iPhone.

У той час як Android-версія WhatsApp може виявляти розташовані поблизу пристрої, для iOS-версії користувачеві потрібно відсканувати QR-код для початку обміну файлами.

Приємна деталь функції Nearby Share полягає в тому, що вона повинна працювати між iOS та Android, що спростить користувачам передачу файлів навіть при використанні різних телефонів.

Однак, незважаючи на те, що функція була виявлена в останній бета-версії WhatsApp, поки вона доступна тільки для внутрішнього тестування. Немає інформації про те, коли Nearby Share стане доступною користувачам.

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