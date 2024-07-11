Як створити канал у Viber, WhatsApp та Telegram: покрокові інструкції

У сучасному світі месенджери відіграють важливу роль у спілкуванні та обміні інформацією. Створення власного каналу в таких популярних додатках, як Viber, WhatsApp і Telegram, дозволяє легко та швидко ділитися новинами, ідеями чи продуктами з широкою аудиторією.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про покрокові інструкції, які допоможуть вам створити канал у месенджерах Viber, WhatsApp та Telegram.

Ведення каналу

Українці стають все більш вимогливими до споживаної інформації. Аудиторію цікавить оперативний, унікальний та наочний контент. Щоб привернути увагу читачів, слід використовувати різні формати контенту: адаптовані новини, тематичні добірки, ТОП новин, поради від експертів.

Важливо дотримуватись стислості - оптимальний розмір повідомлення повинен вміщатися на один екран смартфона, а повні версії матеріалів можна залишати за посиланням наприкінці повідомлення.

Публікації мають бути доповнені візуалами: інфографікою, зображеннями, фотографіями, що допомагає сприйняттю тексту. Також варто додавати короткі відео, які автоматично відтворюються, щоб виділитись у загальному потоці новин.

Важливо правильно оформляти текст, використовуючи жирний шрифт, курсив та списки для акцентів, а також мотивувати читачів до зворотного зв'язку через коментарі, опитування та вікторини.

Щоб збільшити кількість підписників, розмістіть посилання на канал на інших платформах, таких як сайти, групи та канали в соціальних мережах. Це посилання також може бути додане в кінці публікацій і включене до розсилки.

Як створити канал у Viber

За даними опитування Rakuten Viber, 27 відсотків українських користувачів перевіряють новини щогодини. При цьому близько третини українців дізнаються про останні події лише з соціальних мереж та месенджерів, не переглядаючи інші джерела.

Канали стають основною точкою дотику медіа з аудиторією, а завдяки присутності в месенджерах можна помножити кількість читачів.

Створення каналу

Відкрити канал можна безкоштовно прямо зі смартфона. Для цього: натисніть "Чати", "Створити" (Android) або (iOS), потім "Новий канал" та "Створити канал". Введіть назву каналу (можна додати значок каналу, натиснувши камеру) і введіть опис каналу, а потім натисніть "Створити канал".

Хороший опис каналу має бути містким, однозначно описувати тему та включати слова для пошуку. Також в описі можуть бути посилання на сайт або інші платформи.

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Відкриття в пошуку та "блакитна галочка"

Канал має пройти перевірку українською командою месенджера, щоб стати доступним для пошуку, що допомагає відстежити неприйнятний контент та протидіяти появі фейкових сторінок. Щоб відкрити канал пошуку, потрібно звернутися до служби підтримки або надіслати запит на partners_ukraine@viber.com.

"Блакитна галочка" служить орієнтиром для читачів і надається на запит при відкритті каналу в пошуку, відображаючись праворуч від назви каналу.

Як створити канал у WhatsApp

Щоб створити канал WhatsApp, вам, звичайно, знадобиться обліковий запис у додатку. Якщо ви приватний користувач, ви можете використовувати звичайний застосунок WhatsApp для налаштування нового каналу. Компанії можуть створити новий канал через додаток WhatsApp Business.

На iOS

Відкрийте WhatsApp на своєму телефоні та перейдіть на вкладку "Чати"

Натисніть значок плюс і виберіть Створити канал

Натисніть "Почати" та дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Введіть назву каналу, щоб завершити його налаштування. Ви можете змінити назву пізніше.

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Налаштуйте канал: Ви можете відразу розпочати налаштування каналу, додавши опис та піктограму. Опис має складатися з кількох слів, щоб допомогти вашим підписникам зрозуміти, про що ваш канал і який контент вони можуть очікувати.

Значком може бути емодзі, наклейка або зображення. Ви можете завантажити зображення або зробити його під час налаштування каналу.

На Android

На своєму пристрої Android відкрийте додаток WhatsApp (Business) і перейдіть на вкладку "Чати"

Натисніть піктограму плюс і виберіть "Новий канал"

Натисніть "Продовжити", щоб виконати вказівки на екрані

Введіть назву каналу, щоб завершити його налаштування. Ви можете змінити назву пізніше

Налаштуйте канал: Ви можете відразу розпочати налаштування каналу, додавши опис та піктограму

Опис має складатися з кількох слів, щоб допомогти вашим підписникам зрозуміти, про що ваш канал і який контент вони можуть очікувати

Значком може бути емодзі, наклейка або зображення. Ви можете завантажити зображення або зробити його під час налаштування каналу

Після завершення натисніть "Створити канал" і все готово!

Як створити канал у Telegram

Канал Telegram - це чудовий спосіб транслювати своє повідомлення або будь-яку інформацію кільком користувачам одночасно. Створення каналу Telegram може бути дуже вигідним для власника бізнесу, оскільки він допомагає рекламувати ваші продукти чи послуги. Також він може допомогти звертатися до користувачів та клієнтів у найкоротші терміни.

На iOS

Відкрийте додаток Telegram і у верхньому правому куті натисніть на піктограму повідомлення

Тепер оберіть "Створити канал". Так само, як і вище, додайте назву каналу, опис та картинку

Після цього натисніть "Далі". Тепер виберіть тип каналу: "Приватний" або "Публічний"

Якщо ви створюєте публічний канал, додайте посилання на нього, яку інші зможуть використовувати для приєднання до каналу

Натисніть "Далі"

Після цього увімкніть опцію "Обмежити збереження контенту", щоб заборонити підписникам зберігати контент із каналу

Нарешті, натисніть "Далі" і все готово!

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На Android

Відкрийте свій мобільний пристрій Android та перейдіть в Telegram. Якщо у вас немає додатка, скачайте його з Play Store.

У застосунку Telegram натисніть значок олівця в нижній частині екрана та виберіть "Створити канал". Відкриється нова вкладка. Тут необхідно ввести назву каналу в полі "Назва каналу".

Нижче ви також можете додати опис нового каналу Telegram.

Після цього натисніть на значок камери та виберіть зображення, яке буде використовуватися як зображення вашого каналу. Натисніть на галочку у верхньому правому кутку.

Тепер вам потрібно буде вибрати тип каналу: "Публічний канал" або "Приватний канал" - залежно від того, який канал потрібно створити.

Зверніть увагу: Якщо ви створюєте публічний канал, вам потрібно буде встановити постійне посилання. Створене посилання може використовуватись для пошуку та приєднання до вашого каналу.

Якщо ваш канал відноситься до категорії публічних, Telegram запропонує вам додати підписників до каналу Telegram і вибрати контакти, яких ви хочете додати.

Нарешті, натисніть стрілку праворуч, щоб створити канал Telegram.