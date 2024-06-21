Забудьте про втрату якості. Як у WhatsApp надіслати фото та відео у високій якості

WhatsApp, можливо, найпопулярніший додаток для спілкування у світі, але він не завжди був найкращим вибором для відправки фотографій та відео. Проте з останніми оновленнями WhatsApp став підтримувати обмін фотографіями та HD-відео у високій якості.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Якість HD стає стандартом

Meta тепер впроваджує можливість надсилати фотографії та відео високої якості за замовчуванням. Це означає, що після того, як оновлення з'явиться у вашому додатку, ваші фотографії та відео повинні будуть передаватися у форматі HD без будь-яких дій з вашого боку.

Ви можете перевірити, чи ця опція включена, у меню "Налаштування", потім "Сховище та дані" та "Якість надсилання медіафайлів". Переконайтеся, що вибрано якість HD.

WhatsApp попередить вас, що відправка медіафайлів у високій якості може зайняти більше часу, і їх розмір може бути у шість разів більшим, що означає, що це може збільшити навантаження на ваш тарифний план. При ввімкненні цього параметра ви повинні помітити, що опція "HD" виділена перед відправкою фотографії або відео.

HD-якість не означає відсутність стиснення

Однак "HD" медіафайли - це не зовсім те, що ви могли собі уявити. Відео мають максимальну роздільну здатність 720p, навіть якщо ваше вихідне відео було записано в 1080p або 4K. Це означає, що WhatsApp, як і раніше, сильно стискає відео. Тим не менш, це краще, ніж стандартна якість, яка знижує роздільну здатність приблизно до 480p.

Так само, WhatsApp, як і раніше, застосовує деякий стиск до фотографій, відправлених за допомогою налаштування "Якість HD", тому ви все одно не зможете відправляти фотографії в їх вихідному дозволі за допомогою цього методу.

Як надіслати фото та відео в повній роздільній здатності через WhatsApp

Насправді, WhatsApp має більш ефективне рішення для надсилання високоякісного контенту: замість того, щоб відправляти відео як відео, відправте їх як документи.

Це вже давно вважається найкращим способом відправлення файлів у повній роздільній здатності, оскільки раніше WhatsApp встановлював обмеження на документи в 100 МБ, а практично будь-який файл можна було назвати "документом".

Нещодавно цей ліміт був збільшений до 2 ГБ на файл, що дозволяє відправляти більшість (якщо не всі) ваших фотографій та відео в повному дозволі будь-якій людині в WhatsApp.

Щоб надіслати відеофайл у такий спосіб, відкрийте чат WhatsApp, натисніть значок вкладення (Android) або (+) (iOS), виберіть "Документ", потім потрібні файли. WhatsApp відправить файли без стиснення, тому ви зможете поділитися своїм контентом у повній якості (за умови, що його розмір менший за 2 ГБ).

Щоб зберегти якість файлів більше 2 ГБ, вам потрібно використовувати інший метод обміну, наприклад, Dropbox або Google Drive.