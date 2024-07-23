WhatsApp вводит популярную функцию, которая упростит жизнь владельцам iPhone

Уже некоторое время WhatsApp работает над функцией, позволяющей пользователям обмениваться файлами друг с другом без подключения к интернету, подобно функции AirDrop от Apple. Хотя сначала эта функция тестировалась на Android, похоже, она также будет доступна пользователям iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac .

Подробности новой функции

Как отмечает WABetaInfo, последняя бета-версия WhatsApp для iOS, доступная на TestFlight, включает в себя функцию "Nearby Share" (Общий доступ поблизости).

С помощью этой функции пользователи могут беспроводным образом обмениваться фотографиями, видео и документами с находящимися поблизости людьми с использованием сквозного шифрования. Однако из-за ограничений iOS функция будет работать немного иначе для пользователей iPhone.

В то время как Android-версия WhatsApp может обнаруживать находящиеся поблизости устройства, для iOS-версии пользователю потребуется отсканировать QR-код для начала обмена файлами.

Приятная деталь функции Nearby Share заключается в том, что она должна работать между iOS и Android, что упростит пользователям передачу файлов даже при использовании разных телефонов.

Однако, несмотря на то что функция была обнаружена в последней бета-версии WhatsApp, пока она доступна только для внутреннего тестирования. Нет информации о том, когда Nearby Share станет доступна пользователям.