ua en ru
Вт, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

WhatsApp вводит популярную функцию, которая упростит жизнь владельцам iPhone

Вторник 23 июля 2024 13:45
UA EN RU
WhatsApp вводит популярную функцию, которая упростит жизнь владельцам iPhone WhatsApp хочет предоставить пользователям iPhone функцию, похожую на AirDrop (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Уже некоторое время WhatsApp работает над функцией, позволяющей пользователям обмениваться файлами друг с другом без подключения к интернету, подобно функции AirDrop от Apple. Хотя сначала эта функция тестировалась на Android, похоже, она также будет доступна пользователям iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac.

Подробности новой функции

Как отмечает WABetaInfo, последняя бета-версия WhatsApp для iOS, доступная на TestFlight, включает в себя функцию "Nearby Share" (Общий доступ поблизости).

С помощью этой функции пользователи могут беспроводным образом обмениваться фотографиями, видео и документами с находящимися поблизости людьми с использованием сквозного шифрования. Однако из-за ограничений iOS функция будет работать немного иначе для пользователей iPhone.

В то время как Android-версия WhatsApp может обнаруживать находящиеся поблизости устройства, для iOS-версии пользователю потребуется отсканировать QR-код для начала обмена файлами.

Приятная деталь функции Nearby Share заключается в том, что она должна работать между iOS и Android, что упростит пользователям передачу файлов даже при использовании разных телефонов.

Однако, несмотря на то что функция была обнаружена в последней бета-версии WhatsApp, пока она доступна только для внутреннего тестирования. Нет информации о том, когда Nearby Share станет доступна пользователям.

Читайте также, как создать канал в Viber, WhatsApp и Telegram.

А еще у нас есть материал о том, как в WhatsApp отправить фото и видео в высоком разрешении.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhone WhatsApp Приложение
NEWS
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты