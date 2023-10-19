WhatsApp впровадив функцію, на яку всі довго чекали: про що мова

Як обіцяють розробники, з цього моменту користувачі можуть одночасно працювати з двома обліковими акаунтами WhatsApp, наприклад, особистим та робочим. Це означає, що користувачеві більше не потрібно виконувати вихід при кожній зміні облікового запису, носити два телефони або турбуватися про те, щоб випадково не надіслати повідомлення не з того акаунту.

Щоб додати другий обліковий запис, потрібно мати номер телефону та відповідну SIM-картку. Така функціональність підтримується на пристроях, де можна використовувати кілька SIM-карток або eSIM.

Для створення другого облікового запису, потрібно перейти в налаштування WhatsApp, натиснути на стрілку поряд з ім'ям користувача та вибрати "Додати обліковий запис".

Як додати другий обліковий запис у WhatsApp (фото: WhatsApp Blog)

Крім того, користувачі можуть налаштувати конфіденційність та сповіщення для кожного облікового запису незалежно один від одного.