WhatsApp внедрил функцию, которую все долго ждали: о чем речь

Как обещают разработчики, с этого момента пользователи могут одновременно работать с двумя учетными аккаунтами WhatsApp, например личным и рабочим. Это означает, что пользователю больше не нужно выполнять выход при каждом изменении аккаунта, носить два телефона или беспокоиться о том, чтобы случайно не отправить сообщение не из того аккаунта.

Для добавления второй учетной записи необходимо иметь телефонный номер и соответствующую SIM-карту. Такая функциональность поддерживается на устройствах, где можно использовать несколько SIM-карт или eSIM.

Для создания второй аккаунта, нужно перейти в настройки WhatsApp, нажать на стрелку рядом с именем пользователя и выбрать "Добавить аккаунт".

Как добавить вторую учетную запись в WhatsApp (фото: WhatsApp Blog)

Кроме того, пользователи могут настроить конфиденциальность и оповещение для каждой учетной записи независимо друг от друга.