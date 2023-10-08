Повідомлення у месенджерах можуть видалятися автоматично: як налаштувати функцію

Месенджери Telegram, Viber, Signal та інші можуть автоматично видаляти повідомлення. Для цього потрібно налаштувати спеціальну функцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Фахівці зазначають, що функцію автоматичного видалення повідомлень мають більшість популярних месенджерів. Вона може знадобитися, якщо користувач хоче надіслати конфіденційну інформацію, яку з часом потрібно видалити.

Як налаштувати автовидалення

Viber

Відкрийте чат із потрібним користувачем.

Натисніть у меню внизу екрану знак у вигляді годинника.

Оберіть потрібний час: 10 секунд, 1 хвилина, 1 година чи 1 день.

Надішліть повідомлення. Воно зникне за встановлений час. Відлік відбувається після того, як буде прочитане.

Зверніть увагу: функція буде активною лише стосовно обраного адресата. Вимкнути її можна аналогічним шляхом.

Telegram

Повідомлення, що зникають, у Telegram доступні тільки в "Секретних чатах":

Натисніть у правому нижньому кутку "Написати".

Оберіть опцію "Новий секретний чат".

Оберіть користувача, з яким хочете створити таку бесіду.

Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.

Оберіть "Встановити таймер зникаючих повідомлень". Доступні варіанти від однієї секунди до одного тижня.

Також у Telegram можна встановити, щоб усі діалоги чи групові чати очищувалися після певного періоду. Для цього:

У лівому верхньому куті оберіть меню (три горизонтальні риски).

Перейдіть в "Налаштування" - "Конфіденційність та безпека".

Натисніть на "Автоматичне видалення повідомлень".

Оберіть зі списку запропонованих варіантів бажаний.

Signal

Відкрийте чат із обраним користувачем.

Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.

Натисніть "Зникнення повідомлень".

Встановіть потрібний час. Signal дає можливість обрати серед запропонованих варіантів, а також - встановити свій проміжок.

WhatsApp

Оберіть співрозмовника та відкрийте з ним чат.

Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.

Натисніть "Тимчасові повідомлення".

Оберіть потрібний час, після якого повідомлення буде видалене.

WhatsApp пропонує 24 години, 7 днів або 90 днів від часу надсилання. Якщо користувач не прочитає повідомлення протягом встановленого часу, воно все одно зникне. Ця функція працює і для групових бесід.

Facebook Messenger

Щоб надіслати повідомлення, яке зникає, у цьому месенджері, потрібно створити із потрібним користувачем окремий чат.