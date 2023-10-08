Повідомлення у месенджерах можуть видалятися автоматично: як налаштувати функцію
Месенджери Telegram, Viber, Signal та інші можуть автоматично видаляти повідомлення. Для цього потрібно налаштувати спеціальну функцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
Фахівці зазначають, що функцію автоматичного видалення повідомлень мають більшість популярних месенджерів. Вона може знадобитися, якщо користувач хоче надіслати конфіденційну інформацію, яку з часом потрібно видалити.
Як налаштувати автовидалення
Viber
- Відкрийте чат із потрібним користувачем.
- Натисніть у меню внизу екрану знак у вигляді годинника.
- Оберіть потрібний час: 10 секунд, 1 хвилина, 1 година чи 1 день.
- Надішліть повідомлення. Воно зникне за встановлений час. Відлік відбувається після того, як буде прочитане.
Зверніть увагу: функція буде активною лише стосовно обраного адресата. Вимкнути її можна аналогічним шляхом.
Telegram
Повідомлення, що зникають, у Telegram доступні тільки в "Секретних чатах":
- Натисніть у правому нижньому кутку "Написати".
- Оберіть опцію "Новий секретний чат".
- Оберіть користувача, з яким хочете створити таку бесіду.
- Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.
- Оберіть "Встановити таймер зникаючих повідомлень". Доступні варіанти від однієї секунди до одного тижня.
Також у Telegram можна встановити, щоб усі діалоги чи групові чати очищувалися після певного періоду. Для цього:
- У лівому верхньому куті оберіть меню (три горизонтальні риски).
- Перейдіть в "Налаштування" - "Конфіденційність та безпека".
- Натисніть на "Автоматичне видалення повідомлень".
- Оберіть зі списку запропонованих варіантів бажаний.
Signal
- Відкрийте чат із обраним користувачем.
- Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.
- Натисніть "Зникнення повідомлень".
- Встановіть потрібний час. Signal дає можливість обрати серед запропонованих варіантів, а також - встановити свій проміжок.
- Оберіть співрозмовника та відкрийте з ним чат.
- Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.
- Натисніть "Тимчасові повідомлення".
- Оберіть потрібний час, після якого повідомлення буде видалене.
WhatsApp пропонує 24 години, 7 днів або 90 днів від часу надсилання. Якщо користувач не прочитає повідомлення протягом встановленого часу, воно все одно зникне. Ця функція працює і для групових бесід.
Facebook Messenger
Щоб надіслати повідомлення, яке зникає, у цьому месенджері, потрібно створити із потрібним користувачем окремий чат.
- Відкрийте сторінку з переліком чатів.
- Натисніть у правому верхньому кутку "Написати" (знак у вигляді ручки).
- Активуйте значок у вигляді замка у правому верхньому кутку.
- Оберіть адресата - з ним буде створений окремий чат.
- Встановіть час для видалення повідомлень.
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