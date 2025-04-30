У WhatsApp помітили оновлення, яке змінить веб-версію назавжди

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на WABetaInfo .

Деталі нововведення

Наразі користувачі, які хочуть зателефонувати будь-кому через WhatsApp, змушені використовувати мобільний застосунок або десктопну версію для ПК і Mac. Однак WABetaInfo виявив нові кнопки виклику у веб-клієнті, що вказує на можливе впровадження тих самих функцій у всіх версіях WhatsApp.

Минулого місяця WhatsApp оновив інтерфейс для бета-тестерів, додавши випадаюче меню виклику в індивідуальних і групових чатах. Тепер, схоже, розробники продовжують працювати над розширенням функціональності дзвінків.

WABetaInfo опублікував скриншот передбачуваного групового чату в браузері, де вперше з'явилися знайомі іконки камери і телефону - як у мобільному застосунку.

Коли нова функція стане доступною для широкої аудиторії, це зробить WhatsApp більш універсальним інструментом для спілкування, аналогічно Microsoft Teams, де можна спілкуватися і проводити зустрічі прямо з браузера - без необхідності встановлення додатка.

WhatsApp планує надати користувачам можливість здійснювати дзвінки безпосередньо зі своїх браузерів (фото: WABetaInfo)