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У WhatsApp помітили оновлення, яке змінить веб-версію назавжди

Середа 30 квітня 2025 15:10
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У WhatsApp помітили оновлення, яке змінить веб-версію назавжди Користувачі WhatsApp зможуть телефонувати прямо з браузера (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Веб-версія WhatsApp незабаром може отримати вбудовані функції голосових і відеодзвінків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на WABetaInfo.

Деталі нововведення

Наразі користувачі, які хочуть зателефонувати будь-кому через WhatsApp, змушені використовувати мобільний застосунок або десктопну версію для ПК і Mac. Однак WABetaInfo виявив нові кнопки виклику у веб-клієнті, що вказує на можливе впровадження тих самих функцій у всіх версіях WhatsApp.

Минулого місяця WhatsApp оновив інтерфейс для бета-тестерів, додавши випадаюче меню виклику в індивідуальних і групових чатах. Тепер, схоже, розробники продовжують працювати над розширенням функціональності дзвінків.

WABetaInfo опублікував скриншот передбачуваного групового чату в браузері, де вперше з'явилися знайомі іконки камери і телефону - як у мобільному застосунку.

Коли нова функція стане доступною для широкої аудиторії, це зробить WhatsApp більш універсальним інструментом для спілкування, аналогічно Microsoft Teams, де можна спілкуватися і проводити зустрічі прямо з браузера - без необхідності встановлення додатка.

У WhatsApp помітили оновлення, яке змінить веб-версію назавждиWhatsApp планує надати користувачам можливість здійснювати дзвінки безпосередньо зі своїх браузерів (фото: WABetaInfo)

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